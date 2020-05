...असा ठरतो जिल्हा "रेड झोन' 

कोल्हापूर ः जिल्ह्यात आजपर्यंत 35 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. पैकी एकाचा मृत्यू झाला असून दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यामुळे जिल्हा आता "रेड झोन'मध्ये जाणार की नाही, याबाबत सोशल मीडियावर तर्क-वितर्कांचे खलबत्ते पडत आहेत. काहींनी रेड झोनमध्ये जिल्हा जाणार काय ? अशी विचारणा माध्यमांकडे करण्यास सुरू केली आहे. मात्र, रेड झोन म्हणजे नेमके काय, तो कोण ठरवितो यासह ग्रीन आणि ऑरेंज झोन काय आहे, ते कसे तयार होतात, याबाबत सविस्तर विश्‍लेषण देऊन वस्तुस्थिती मांडत आहोत. ग्रीन ः

ज्या जिल्ह्यात झोन जाहीर करतानाच्या तारखेला शून्य कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत किंवा ज्या जिल्ह्यात 21 दिवस पूर्वीपर्यंत कोणीही कोरोना पॉझिटिव्ह नाही. असे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये मोडले जातात. रेड झोन ः

रेड झोनचा जिल्हा किंवा हॉटस्पॉट म्हणून जिल्हा ठरविण्याचे सर्वाधिकार भारत सरकारच्या मिनिस्ट्ररी ऑफ हेल्थ आणि फॅमिली वेल्फेअरकडे आहेत. यामध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या, पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या वाढीचा वेग, चाचण्यांची मर्यादा आणि रुग्णांवर पाळत ठेवून आलेला फिडबॅक यावर रेड झोन ठरविण्याचे अधिकार हेल्थ मिनिस्ट्रीला आहेत. ऑरेंज झोन ः

जे जिल्ह्याचे रेड आणि ग्रीनमध्ये नाहीत, असे सर्व जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये घेतले जातात. सध्या कोल्हापूर जिल्हा हा ऑरेंजमध्ये आहे. तेथील रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे आणि एक बळी गेल्यामुळे हा जिल्हा रेड झोनमध्ये जाणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. प्रत्यक्षात आजही कोल्हापूर जिल्हा ऑरेंज झोनमध्येच आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये आहे. तो रेड झोनमध्ये सध्या तरी नाही. तसेच, रेड झोन ठरविण्याचे सर्वाधिकार भारत सरकारला आहेत.

दौलत देसाई ः जिल्हाधिकारी



