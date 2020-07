गुणी कबड्डीपटूंना दर्जेदार कामाची पोचपावती कधी? 

कोल्हापूर : यंदा कोरोनाचे संकट असले तरी किशोर, कुमार, पुरुष व महिला गटातील उत्कृष्ट, गुणी कबड्डीपटूंचे शिष्यवृत्तीकडे लक्ष लागले आहे. वर्षभरातील दर्जेदार कामगिरीची पोचपावती म्हणून शिष्यवृत्ती मिळावी, ही खेळाडूंची भावना आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनने कार्यक्रम स्थगित केल्याने शिष्यवृत्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. 20 वर्षांपासून राज्य कबड्डी असोसिएशनतर्फे उत्कृष्ट खेळाडूंना प्रत्येकी 2500 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. उल्लेखनीय कामगिरीत सातत्य ठेवण्यासाठी खेळाडूंना दिले जाणारे ते प्रोत्साहन असते. मुंबईतील असोसिएशनच्या कार्यालयात त्याचा थाटामाटात कार्यक्रम होतो.

ज्येष्ठ खेळाडू, कार्यकर्ता, दीर्घकाळ सेवा केलेले ज्येष्ठ पंच, शिवछत्रपती व जिजामाता पुरस्कारप्राप्त खेळाडू, राज्य अजिंक्‍यपद स्पर्धेत सर्वाधिक विजेतेपद (गुण) मिळविणारा जिल्हा संघ, उत्कृष्ट स्पर्धा आयोजक वैयक्तिक संस्था, सातत्य स्पर्धा आयोजक व्यावसायिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झालेले अधिकारी, कृतज्ञता पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती, कबड्डी स्पर्धा सातत्य आयोजक संस्था, कबड्डीभूषण, कार्यरत जिल्हा, कबड्डी दिन आयोजक संस्थांचाही गौरव केला जातो.

या सत्कारापूर्वी असोसिएशन राष्ट्रीयस्तरावरील संघांच्या प्रशिक्षकांकडून उत्कृष्ट खेळाडूंची नावे घेते. या खेळाडूंना जिल्हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबईतील कार्यक्रमांत खेळाडूंसह आमंत्रित करते. त्याचवेळी शिष्यवृत्तीधारकांत खेळाडू कोण?, याचा उलगडा होतो. यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक झाली.

खेळाडूंवर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेऊन, ती आटोपती झाली. शिष्यवृत्तीबाबत बैठकीत चर्चा झाली का, याची माहिती खेळाडूंपर्यंत पोचलेली नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळणार का, अशी विचारणा त्यांच्यातून होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनतर्फे बुवा साळवी यांचा जन्म दिन कबड्डी दिन म्हणून साजरा केला जातो. यंदा कोरोनामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम घेण्याचे आवाहन असोसिएशनने केले आहे. शासकीय नियमांचे पालन करत तो आयोजित करत आहोत. खेळाडूंनी शिष्यवृत्तीबाबत निश्‍चिंत राहावे. ती थेट खेळाडूंच्या खात्यावर जमा होईल.

- प्रा. संभाजी पाटील, सचिव, जिल्हा कबड्डी असोसिएशन. गुणी, उत्कृष्ट कबड्डी खेळाडूंना शिष्यवृत्तीव्दारे मिळणारे आर्थिक पाठबळ कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे समारंभ घेणे शक्‍य नसला तरी खेळाडूंच्या थेट खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करणे शक्‍य आहे. राज्य असोशिएशनने त्याचे नियोजन करावे. - रवींद्र पाटील, प्रशिक्षक, जय किसान क्रीडा मंडळ, वडणगे.

Web Title: When is the acknowledgment of quality work given to good kabaddi players?