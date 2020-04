जप्त वाहने ठेवायची कुठे? पोलिसांकडून जागेचा शोध सुरु

कोल्हापू ः जप्त केलेली वाहने ठेवायला आता जागा नाही. कोल्हापूरकरांनो, आता तरी घरी बसा... असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जप्त वाहनांनी पोलिस मुख्यालयासह चार ठिकाणे हाउसफुल्ल झाली आहेत. संचारबंदीच्या काळात शहर वाहतूक शाखेकडून पाच हजार वाहने आतापर्यंत जप्त केली आहेत. त्यात रोज सुमारे 250 वाहनांची भर पडत आहे.

संचारबंदीच्या काळात विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या वाहनचालकांवर शहर वाहतूक शाखेने लक्ष केंद्रीत केले. शहर परिसरातील 10 हजार फुटांचे बॅरिकेड्‌स लावले. शहरातील सर्व पर्यायी मार्ग बंद केले. कोठूनही जा, थेट मुख्य रस्त्यावर आल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, अशी रचना पोलिसांनी केली. अशा मुख्य रस्त्यावरील चौकाचौकांत असणाऱ्या पोलिसांच्या जाळ्यात विनाकारण फिरणारी मंडळी सापडू लागली. सुरवातीचे काही दिवस दंडात्मक कारवाई केली. पण, नागरिकांत सुधारणा होत नसल्याने दहा दिवसांपासून पोलिसांनी अशी वाहने थेट जप्त करण्यास सुरवात केली. ही वाहने थेट मुख्यालयात पाठविण्यात आली. पाहता-पाहता मुख्यालय फुल्ल झाले. त्यानंतर ही वाहने जैन बोर्डिंग, चित्रदुर्ग मठ, दसरा चौकातील महालक्ष्मी जिमखाना आदी ठिकाणी ठेवण्यात आली. पण, ही सर्व ठिकाणे आता हाउसफुल्ल झाली आहेत. तरीही विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. त्यामुळे जप्त वाहने ठेवण्यासाठी बंदिस्त पर्यायी मार्ग शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. वाहनचालकांकडून आतापर्यंत साडेपाच लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दृष्टिक्षेपात...

एकूण वाहनांवर कारवाई : 4,912

दुचाकी : 4,888

रिक्षा : 5

मोटार : 19

वाहनांवर दंडात्मक कारवाई : 1,966

वसूल दंड : 5 लाख 59 हजार 200 रुपये

--------

जप्त वाहनांची ठिकाणानुसार संख्या (15 एप्रिलअखेर)

मुख्यालय : 1348

शहर वाहतूक शाखा कार्यालय : 113

जैन बोर्डिंग : 654

चित्रदुर्ग मठ : 251

महालक्ष्मी जिमखाना : 556

-----------

संचारबंदीत विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या सुमारे पाच हजार वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. ही मोहीम अशीच सुरू राहणार आहे.

- वसंत बाबर, शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक



Web Title: Where to place confiscated vehicles? Police started searching for the place