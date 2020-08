कोल्हापुरातील कुठल्या कारागृहात आढळले एकाचवेळी ३७ बंदी कोरोनाबाधित?

कोल्हापूर : कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात एकाच दिवशी 37 बंदींना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे कोरोनाग्रस्त बंदींची संख्या 42 झाली आहे. त्यांच्यावर आयटीआय वसतिगृहात उपचार सुरू आहेत. बाधित बंदीची वाढती संख्या विचारात घेता प्रशासनही अधिक सतर्क झाले आहे.

कोरोनाचा संसर्ग राज्यातील अनेक कारागृहात पोहचला. तसे कळंबा मध्यवर्ती कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी सात वर्षांच्या आतील शिक्षा असणाऱ्या बंदींना न्यायालयाच्या आदेशानुसार पॅरोल व जामीनावर सोडण्यात आले. बिंदू चौक येथील सबजेलमध्ये नव्याने येणाऱ्या न्यायालयीन बंदींची तपासणी करूनच आत घेतले जात होते. नव्याने येणाऱ्या बंदीची संख्या वाढू लागल्याने आयटीआय मुलांच्या वसतिगृहात तात्पुरते कारागृह तयार करण्यात आले. येथे नव्याने येणाऱ्या बंदीना किमान 14 दिवस ठेऊन येथून त्यांना बिंदू चौक किंवा कळंबा कारागृहात हलविण्यात येते. सांगली येथील कारागृहात महिन्याभरापूर्वी बाधित बंदी अढळल्यानंतर कळंबा कारागृहातही बंदीचे वर्गीकरण करून स्वॅब तपासण्यात आले. पंधरा दिवसापूर्वी कळंबा कारागृहातील बुढ्ढा बरेकमध्ये पाच बंदीना कोरोनाची लागण झाली. त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. गेल्या दोन दिवसात सुमारे 250 बंदीचे स्वॅब तपासण्यात आले. त्यात आणखी 37 बंदीना कोरोनाची लागण झाल्याचे उघड झाले. यातील अनेक जण वयोवृद्ध असून सर्वांना सौम्य लक्षण आढळून आली आहेत. त्यांना तातडीने तात्पुरत्या कारागृहातील कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. वर्गीकरणानुसार स्वॅब तपासणीचा पुढील टप्पा लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोरोनाग्रस्तांची संख्या विचारात घेता प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. कारागृह सध्या दोन हजाराच्या घरात बंदीची संख्या आहे. कारागृह अधीक्षक शरद शेळके यांनी बंदीसह कर्मचाऱ्यांना सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर, ग्लोजचा वापर याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. कारागृहातील आता पर्यंत 42 बंदी बाधित आहेत. त्यांना तात्पुरत्या कारागृहातील कोविड सेंटरमध्ये दाखल केले आहे. सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे. कारागृहातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली असून त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आहेत.

- शरद शेळके, कळंबा कारागृह अधीक्षक संपादन : विजय वेदपाठक



