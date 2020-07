कोरोना रूग्ण कोणाकोणाला भेटला ? सीसीटीव्ही फुटेजवरून समजणार 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीत कोरोना रुग्णाचा वावर झाल्याने तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील एक कर्मचारी बाधित झाल्याने गुरुवारी जिल्हा परिषदेत औषध फवारणी केली. सकाळी 9 वाजता विभाग, खातेप्रमुख, पदाधिकारी, पॅसेच या ठिकाणी ही औषध फवारणी केली. संबंधित व्यक्‍तीने कोणकोणत्या अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली याची माहिती सीसीटीव्ही फुटेजमधून घेण्याचे काम सुरु आहे. कोरोनाचा दिवसेंदिवस प्रसार होत आहे. ग्रामीण भागातही रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. जिल्हा परिषदेत तर हजारोंच्या संख्येने लोक दररोज विविध कामासाठी येत असतात. जिल्हा परिषदेत आलेल्या अशाच एका अभ्यागतास कोरोना झाल्याने संपूर्ण जिल्हा परिषद हादरुन गेली आहे. संबंधित व्यक्‍ती जेवढ्या अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचाऱ्यांनी भेटली याची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेतला जात आहे. यातच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामसडक विभागातील एक महिलाही कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने कर्मचारी, अधिकारी हडबडून गेले आहेत. त्यामुळेच गुरुवारी जिल्हा परिषदेत औषध फवारणी करण्यात आली. कागलकर हाउसमध्ये फवारणी नाहीच...

कोरोनाचा प्रादुर्भाव होवू नये यासाठी जिल्हा परिषदेत औषध फवारणी करण्यात आली. मात्र कागलकर हाउस या इमारतीत मात्र ही फवारणी झाली नाही. दोन दिवसापुर्वी बाहेरुनच फवारणी झाली असून विभागांतर्ग फवारणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. तर काही कर्मचाऱ्यांनी इमारत विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी या प्रकरणी हुज्जत घालत फवारणीची मागणी केली. दृष्टिक्षेप

- कर्मचारी बाधित झाल्याने इमारतीत निर्जुंतुकीकरण

- सीसीटीव्ही फुटेज पाहण्याचे काम सुरू

- अभ्यागतासही लागण झाल्याने यंत्रणा खडबडून जागी (संपादन : प्रफुल्ल सुतार)

