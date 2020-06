कोण म्हणतंय कोल्हापुरात मटका बंद

कोल्हापूर ः दौलतनगर व माळी कॉलनी परिसरात मटका अड्ड्यांवर राजारामपुरी पोलिसांन छापा टाकून तिघांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून सुमारे चार हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. दौलतनगर परिसरात उघड्यावर सुरू असणाऱ्या मटका अड्ड्यावर आज दुपारी छापा टाकला. संशयित तुषार तुकाराम पाटील व मटका मालक विशाल बबन ऊर्फ राजू कवाळे यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून रोकड मोबाईलसह दोन हजार 21 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला. माळी कॉलनी परिसरात दुपारी टाकलेल्या छाप्यात संशयित सुनील सुरेश सूर्यवंशी (वय 26, माळी कॉलनी परिसर) मटका मालक रवी, आर.सी. नावाने सेव केलेला संशयित रवींद्र महादेव चव्हाण याच्यासाठी मोबाईलवरून मटका घेत असल्याचे पुढे आले. त्याच्याकडून मोबाईल, रोख रक्कम असा 2310 रूपयाचा मुद्देमाल जप्त केला.

Web Title: Who says pot is closed in Kolhapur