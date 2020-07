उमद्या तरुणाने का घेतला फास

कोल्हापूर ः नागाळा पार्कातील विवेकानंद महाविद्यालयासमोरील अपार्टमेंटमध्ये 28 वर्षीय तरुणाने गळफास लावून आत्महत्या केली. परेश दिलीप मडके (पल्लवी अपार्टमेंट, नागाळा पार्क, मूळ रा. कसबा बावडा) असे तरुणाचे नाव आहे. परेशचे आई-वडील पूर्वी कसबा बावडा परिसरातील कागलवाडी येथे राहत होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पल्लवी अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट घेतला आहे. त्या ठिकाणी आई-वडील व भावासह परेश राहत होता. आज दुपारी तो स्वतःच्या खोलीतच होता. दुपारी त्याला जेवणासाठी बोलवल्यानंतर त्याच्या खोलीतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून दरवाजा उघडून आत बघितले असता परेशने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसून आले. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. घटनेची नोंद शाहुपुरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे. संपादन - रंगराव हिर्डेकर

