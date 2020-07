महत्वाचे ः कोल्हापूरच्या लॉकडाउनबाबत लोकप्रतिनिधींसोबत होणार चर्चा?

कोल्हापूरः जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून बाधितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री सतेज पाटील उद्या (ता. 17) सकाळी 10 वाजता कोरोनाच्या अनुषंगाने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक घेणार आहेत. यावर लॉकडाउन केल्यानंतर होणारे परिणाम, तसेच फायदे यावरही चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे, मुंबई, पालघर, ठाणे या ठिकाणाहून येणाऱ्या रुग्णांमुळे रुग्णांचा आकडा वाढत होता. त्यानंतर मे महिन्यात जिल्हा कोरोनामुक्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच आता समूह संसर्गाचा फटका बसत आहे. प्रतिदिन किमान 40 ते 60 हून अधिक कोरोना रुग्णांची भर पडत आहे. त्यामुळे, जिल्ह्यात आता संसर्गाची धोका वाढत चालला आहे. जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांसह कोरोनामुळे मृत्यू प्रमाणही वाढले आहे. कोरोना बाधितांची संख्या एकीकडे वाढत असताना त्यांना ठेवण्यासाठी असलेले सीपीआर हॉस्पिटल फुल्ल झाले आहे, इचलकरंजीतील आयजीएम रुग्णालयही फुल्ल होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत आणखी रुग्ण वाढले तर काय उपाययोजना करता येतील याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे.

कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या त्याचबरोबर मृत्यू त्याअनुषंगाने उपचार पध्दती, रुग्णालयांची व्यवस्था, आरोग्य साधनसामग्रींचे नियोजन, प्लाझ्मा थेरेपी एकूणच जिल्ह्याची सद्यस्थिती याबाबत जिल्ह्यातील खासदार, आमदार या सर्वांची उद्या (ता. 17) व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगव्दारे संवाद साधून बैठक घेणार आहेत. या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाही

सहभागी होण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.

लॉकडाउन करावे का नको, यावरही चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. काहींना लोकडॉउन करावे असे वाटत आहे, तर काहींना लॉकडाउन आता सर्वसामान्यांना परवडणार नाही, अशी भूमिका आहे. त्यामुळे दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते.

