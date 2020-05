यंदा शाळांचे निकाल सोशल मीडियावरून

कोल्हापूर : कोरोनामुळे यंदा शाळांच्या परीक्षा रद्द झाल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांना आकारिक मूल्यमापन पद्धतीने गुण दिले जाणार आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांचा निकाल यंदा पालकांच्या व्हॉट्‌सऍपवर येणार असून, शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देण्यात येईल. याबाबतचे परिपत्रक शिक्षण संचालकांनी प्रसिद्ध केले आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव मार्च, एप्रिलमध्ये वाढला. याच दरम्यान शाळांच्या परीक्षा होणार होत्या. विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, तसेच त्यांच्या माध्यमातून याचा प्रसार होऊ नये, म्हणून सरकारने शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, परीक्षा रद्द करून सर्वांनाच पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचे धोरण शासनस्तरावर निश्‍चित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना आकारिक मूल्यमापन पद्धतीनुसार गुण दिले जाणार आहेत. त्यानुसारच विद्यार्थ्यांची श्रेणी ठरेल. पुढील शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार, तसेच विद्यार्थ्यांना किती गुण मिळाले ही सर्व माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवावी. गुणपत्रक शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना द्यावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

