चांगभलच्या जयघोषात जोतिबाचे दर्शन ; अडीच हजार भाविकांनी लावली हजेरी

कोल्हापूर (जोतिबा डोंगर) : पन्हाळा तालुक्यातील श्री. क्षेत्र जोतिबा डोंगर येथील श्री ज्योतिर्लिंग मंदिरात काल पहिल्याच दिवशी सुमारे अडीच हजार भाविकांनी दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. काल सकाळी सात महिने चोवीस दिवसानंतर जोतिबा मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. त्यामुळे सर्व अटी व नियमांचे पालन करून भाविकांना मंदिरात सोडले जात होते. भाविकांच्या कपाळी माखलेला गुलाल व दर्शन घेऊन आल्यानंतर त्यांच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसत होते. सात महिन्यानंतर जोतिबा मंदिरात चांगभलचा जयघोष सुरू झाला. दिवाळीच्या सुट्ट्या असल्यामुळे काल आणि आज भाविक तसेच पर्यटक मोठ्या संख्येने डोंगरावर दाखल झाले आहेत. पण मंदिरात दर्शनासाठी सोडण्याची वेळ सकाळी ९ ते दुपारी १२, आणि दुपारी ४ ते सायंकाळी ७ पर्यंत असल्याने या वेळेत येणाऱ्यांनाच दर्शन मिळते. इतर भाविकांना मात्र कळसाचे दर्शन घेऊन माघारी जावे लागत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरात सर्व नियमांचे पालन केले जात आहे. "आम्ही जोतिबा देवाचे दर्शन घेण्यासाठी गेली कित्येत दिवस वाट पाहत होतो. मात्र कोरोनामुळे ते शक्य झाले नाही. काल मंदिर उघडले आणि आम्ही दर्शनासाठी डोंगरावर आलो. देवाच्या दर्शनाने समाधान झाले." - जाधव कुटूंबिय, पुणे संपादन - स्नेहल कदम

