नदीवर जनावर नेता आहात ः हा धोका आहे..

कसबा तारळे(कोल्हापूर) : येथील भोगावती नदीच्या पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहात वाहत गेलेल्या तीन म्हशींचा बुडून मृत्यू झाला. कृष्णा दत्तू सायेकर या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे सुमारे दीड लाखांचे नुकसान झाले.

याबाबतची माहिती अशी : आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास कृष्णा दत्तू सायेकर तीन म्हशी घेऊन येथील पुलाजवळील वरचा घाट पाणवठ्याकडे गेले होते. एक दुभती म्हैस, एक दुभती गाभण म्हैस व एक गाभण रेडी अशी ही जनावरे पाणी पिण्यासाठी नदीपात्रात उतरली व तशीच पुढे गेली. त्यांना पाण्याच्या मोठा प्रवाहाचा अंदाज आला नसल्यामुळे ती पात्रातून वाहून जाऊ लागली. नदीबाहेर येण्यासाठी सरनोबतांची मळी परिसरात ती एकत्रीतपणे आली; परंतु पात्रातील झाडांच्या उघड्या मुळांना त्यांचे दोरखंड अडकल्याने तिन्ही जनावरे तेथेच गुदमरून बुडाली. नजरेसमोर तीन दुभती जनावरे बुडाल्याचे पाहून श्री. सायेकर यांनी टाहो फोडला. दरम्यान, या दुर्घटनेची माहिती समजताच माजी उपसरपंच संभाजी पाटील, सुरेश सायेकर, आनंदा जोशी, विकास बावडेकर व बाजीराव जोशी यांनी झाडात अडकलेले दोरखंड कापून मृत जनावरे बाहेर काढली.

