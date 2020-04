कोल्हापूर : संचारबंदीच्या काळात वाहन पंक्‍चर झाले, चाकातील हवा कमी झाली, अशा अडचणी अत्यावश्‍यक सेवेत कर्तव्य बजावणाऱ्यांच्या डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यांच्या या अडचणी वेळीच सोडविण्यासाठी मंगळवार पेठेतील अमर यादव हे पुढे आले आहेत. मंगळवार पेठ तुरपतजवळ अमर पांडुरंग यादव यांचे सायकल, मोटारसायकल पंक्‍चर काढण्याचे दुकान आहे. ते गेली 23 वर्षे हा व्यवसाय करतात. त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ ही याच व्यवसायवर चालतो. संचारबंदीच्या काळात त्यांचा हा व्यवसाय बंद आहे. दररोजचा घरखर्च कसा चालवायचा हा प्रश्‍न त्यांच्याही डोळ्यासमोर आहे. सध्या शहर परिसरात फक्त अत्यावश्‍यक सेवेतील वाहनेच रस्त्याने दिसतात. पोलिस, वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी अधिकारी जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावत आहेत. फळ, भाजी विक्रेते, गॅस वितरणाचे काम असणारे अनेक जण रस्त्यावर सेवा देण्याचे काम करत आहेत. यावेळी वाहनाचे चाक पंक्‍चर झाले, हवा कमी झाली, तर करायचे काय, असा दिव्य प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. अनेकदा वाहन रस्त्यावर उभे करून त्यांना पायीच जावे लागते. त्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन अमर यादव हे पुढे आले आहेत. त्यांनी अत्यावश्‍यक सेवा बजावणाऱ्यांच्या वाहनांसाठी आपले दुकान उघडून सेवा बजावण्याचे काम हाती घेतले आहे. अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न

शहर परिसरात सुमारे एक हजारभर आम्ही पंक्‍चर व्यवसायिक आहोत. त्यांच्या माध्यमातून अत्यावश्‍यक सेवा बजावणाऱ्यांना वाहनांच्या चाकाचे पंक्‍चर, हवा भरण्याची होणारी अडचण दूर करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

- अमर यादव, पंक्‍चर व्यावसायिक

