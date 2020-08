तरुणाई अडकते नशेच्या जादूई दुनियेत ; वाचा सविस्तर 

कोल्हापूर : बसण्यासाठी खास व्यवस्था, मंद लाईटस्‌ सोबत संगीताची जोड आणि काही क्षणातच नशेची जादूई दुनिया असा रेव्ह पार्टीचा फिल देऊन तरुणाईला अडकविण्याचा प्रयत्न हुक्का पार्लरद्वारे केला जात आहे. वेगवेगळे फ्लेवर आणि तासावर दराची आकारणी करत चालक गल्लेलठ्ठ बनताहेत. छुप्या बेकायदेशीर पार्लरवर कारवाईची मागणी पालकांतून होऊ लागली आहे. तरुणाई जगावेगळं आणि इतरांनी न केलेल्या गोष्टी करण्यात आघाडीवर असते. चित्रपटाप्रमाणे मित्रांसोबत पार्ट्यांचा आनंद घेण्याची नवी फॅशन रुजू लागली आहे. हॉटेल, लॉज, निवांतस्थळी, फॉर्म हाऊसवरील पार्ट्या नव्या राहिलेल्या नाहीत. तरुणाईतील कमकुवत बाजूचा फायदा उठविण्याचा अवैध धंदेवाल्यांनी प्रयत्न सुरू आहे. रेव्ह पार्टीसारखा फिल देत मित्रांसोबत ऐश करण्याची संधी बेकायदेशीर हुक्का पार्लरच्या माध्यमातून होत आहे. सहजा सहजी कोणाच्या निदर्शनास न येणारी जागा शोधायची. येथे निवांत अगर मित्र मैत्रिणीसोबत बसण्याची स्वतंत्र व आलिशान व्यवस्था उपलब्ध करून द्यायची. वेगवेगळ्या रंगांतील मंद प्रकाशाला संगीताची जोड द्यायची. अशा माहोलात मित्रमैत्रिणीसोबत हुक्का पिण्याची सोय करून द्यायची. हुक्‍क्‍याच्या वेगवेगळ्या फ्लेवर अगर तासानुसार किमान 500 रुपयांपासून पुढे दराची आकारणी करायची. त्याची एजंट अगर कामगाराच्या माध्यमातून छुप्या स्वरूपात जाहिरात करायची. त्यातून मोठी माया गोळा करण्याचे काम काही घटकांकडून होत आहे. पोलिस यंत्रणा दक्ष

रेव्ह पार्टीचा फिल देणाऱ्या शाहूपुरीत हुक्का पार्लरवर शाहूपुरी पोलिसांनी काल छापा टाकला. यात मालक, कामगारासह हुक्का पिणाऱ्या 29 तरुणांवर पोलिसांनी रात्री कारवाई केली. अशा पद्धतीची कारवाई यापूर्वी पोलिसांनी उद्यमनगर, मोरेवाडी परिसरात केली होती. यातही तरुणाईवरच कारवाई केली होती. सध्या मटका, जुगार असे अवैध धंदे बंद असल्याने काळेधंदेवाल्यांकडून हुक्का पार्लरचा आधार घेतला जाण्याचे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणा सक्रिय झाली आहे.



