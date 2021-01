वृक्ष संवर्धनासाठी झटतोय जांभळीतील अवलिया

इचलकरंजी : वर्तमान आणि भावी पिढ्यांचा विचार करून पर्यावरण वाचवण्यासाठी आज जो तो आपापल्या परीने झटतो आहे. जांभळी (ता. शिरोळ) येथील गोविंदा जाधव त्यापैकीच. आजवर असंख्य वृक्षांना जगवणारा हा अवलिया झाडांसाठी रात्रंदिवस तत्पर असतो. जांभळीच्या भकास माळावर वृक्ष संवर्धनासाठी गोविंदाचे सुरू असलेले काम अतुलनीय आहे. जुने घरे पाडण्याचे काम करत मिळालेला प्रत्येक क्षण गोविंदा वृक्ष संवर्धनासाठी खर्च करतो. घरातून बाहेर पडताना गोविंदाच्या हातात पाण्याची बादली अथवा बाटली नाही असे कधीच झाले नाही. "काय मर्दाओ, नुसता फोटो काढायला येता हो, झाडे कोण जगवणार?' अशा अधिकार वाणीने गोविंदा झाडे लावणाऱ्यांना विचारत असतो. आपल्या चिमुकल्या मुलांसोबत कित्येक वर्षांपासून आजही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सर्वाधिक वेळ गोविंदा झाडांसाठी देतो. काही वर्षापूर्वी जांभळीच्या स्मशानभूमीत काही देशी झाडांचे वृक्षारोपण केले. मात्र उन्हाच्या तडाख्यात लागलेल्या आगीत ही झाडे पूर्णपणे होरपळी. या झाडांना जीवदान देण्यासाठी गोविंदा धावला. मिळेल त्यावेळी पाण्याची सोय करत पोटच्या मुलांप्रमाणे झाडांची काळजी घेतली. आता स्मशानभूमीत निर्माण झालेले हिरवाईचे सौंदर्य वाखाण्याजोगे आहे. झाडांसाठी रात्र जागतो

पाण्यासाठी विजेची वेळ बहुतांश रात्रीच असते. अशावेळी गोविंदा झाडांना पाणी मिळावे म्हणून रात्रभर जागतो. झाडांसाठी वेळेची पर्वा न करता स्वत:चा जीव धोक्‍यात घालून काम करतो. स्वयंश्रम तत्त्वावर सेवा

ना ग्रामपंचायतीचा वृक्ष लागवडीचा निधी, ना कोणाचे आर्थिक पाठबळ अशा रितीने गोविंदा अनेक वर्षापासून झाडांसाठी काम करतो. कोणाची वाट न पाहता वृक्ष संवर्धनासाठी गोविंदाची सदैव "एकला चलोरे' ची भूमिका असते. प्रत्येक क्षण झाडांसाठी

आपण मातीतून घडलो असल्याने प्रत्येकाने मातीशी इमान राखायलाच हवा. आपले घर परिसरात जमेल तशी झाडे लावायला हवीत. येत्या काळात प्रत्येक क्षण झाडांसाठी जगत राहणे माझा मानस आहे.

