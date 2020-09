कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोनाचे व्यवस्थापन लष्कराकडे द्या, "यांनी' केली पालकमंत्र्यांकडे मागणी

कोल्हापूर : कोरोनाच्या महामारीतून सामान्य नागरिकांना वाचवण्यासाठी जिल्ह्यातील कोरोनाचे व्यवस्थापन लष्कराकडे द्या, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विजय भोजे यांनी पत्रकाद्वारे केली. या मागणीचे पत्र त्यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना दिले आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना शासनाने पाच लाख रुपये द्यावेत, अशीही मागणी भोजे पत्रकात केली आहे. पत्रकात म्हटले आहे, जिल्ह्यात दररोज किमान 700 ते 800 कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. रोज 30 ते 40 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच घटकांना आयुष्यमान योजनेतून मोफत उपचार देण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रेशनकार्डधारकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार करण्याचे जाहीर केले होते, पण कोल्हापूर जिल्ह्याची सध्याची परिस्थिती पाहता या योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. सामान्य रुग्णांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यामुळे असे लोक स्थानिक लोकप्रतिनिधीकडे दाद मागत आहेत, पण लोकप्रतिनिधींना खासगी रुग्णालयात दाद देत नाहीत. त्याचबरोबर खासगी डॉक्‍टर एचआरसीटी केल्याशिवाय दाखल करून घेत नाहीत, या तपासणीचा खर्च चार ते पाच हजार आहे, ही तपासणी मोफत करावी. "रेमडिसिव्हर' दुप्पट दराने

कोरोनाबाधितांना रेमडिसिव्हर इंजेक्‍शन कमी दरात उपलब्ध करून देण्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जाहीर केले होते, पण अजूनही कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये हे इंजेक्‍शन कमी दरात सोडाच, पण दुप्पट दराने दिले जात असल्याचा आरोपही भोजे यांनी पत्रकात केले आहे.

