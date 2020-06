दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा आषाढी वारीसाठी 10 टक्केच पोलिस बंदोबस्त 

पंढरपूर (सोलापूर) : यंदाचा आषाढी पालखी सोहळा आणि आषाढी यात्रा रद्द झाली आहे. त्यामुळे पोलिसांवरील ताण कमी झाला आहे. तरीही पंढरपुरात वारीसाठी भाविकांनी येऊ नये यासाठी मंदिर आणि शहरात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. या बंदोबस्तासाठी सहा पोलिस अधीक्षकांसह 100 अधिकारी आणि एक हजार 100 पोलिस पाचारण करण्यात येणार आहेत. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा फक्त 10 टक्केच पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा प्रमुख पालख्यांसह अनेक संतांचे पायी पालखी सोहळे रद्द करण्यात आले आहेत. याबरोबरच 1 जुलै रोजीची आषाढी यात्रा देखील प्रथमच रद्द करण्यात आली आहे. दरवर्षी आषाढी यात्रेसाठी 15 दिवस आधी पोलिस प्रशासनाकडून सुरक्षेचा आढावा घेऊन नियोजन केले जाते.

यात्रेसाठी राज्यभरातून सुमारे 500 हून अधिक अधिकारी आणि पाच हजारांहून अधिक पोलिस कर्मचारी बंदोबस्तासाठी येतात. यात्रेपूर्वी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक देखील येऊन विठ्ठल मंदिर आणि पंढरपूर शहरातील सुरक्षेचा आढावा घेतात.

यात्रेच्या निमित्ताने अनेक नवीन पोलिस खात्यात भरती झालेले अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारी खास देवाची सेवा म्हणून बंदोबस्ताचे काम मागून घेतात.

यंदा, मात्र कोरोनामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपुरात येणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांची आषाढी वारी चुकणार आहे. यात्रा रद्द झाल्याने या वर्षी केवळ 100 अधिकारी आणि एक हजार 100 पोलिस आणि गृहरक्षक दलाचे जवान बंदोबस्तासाठी येणार आहेत.

