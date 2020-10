महापालिका हद्दीत 1002 चाचण्यांमध्ये सापडले 24 नवे कोरोना बाधित रुग्ण 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 1 हजार 2 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 978 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 24 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आजच्या एकाच दिवशी कोरोना मुक्त झालेल्या 11 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर महापालिका हद्दीतील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या आता 9 हजार 509 झाली आहे. कोरोनामुळे महापालिका हद्दीतील 533 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. सध्या 457 रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महापालिका हद्दीतील 8 हजार 519 जण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज नव्याने आढळलेल्या कोरोना बाधितांमध्ये हत्तुरे वस्ती येथील स्वामी विवेकानंद नगर, उत्तर कासबा, बाळे येथील संतोष नगर, न्यू पाच्छा पेठ, एकता नगर, अशोक चौकातील भारतरत्न इंदिरा नगर, जुळे सोलापुरातील चंद्रलोक नगर, लिमयेवाडी येथील न्यू भैरू वस्ती, उत्कर्ष नगर, मोदी परिसरातील रामवाडी रोड, कोंतम चौकातील धाकटा राजवाडा, दाजी पेठ, देगाव रोड वरील जुनी लक्ष्मी मिल चाळ, संजय गांधी नगर झोपडपट्टी, दक्षिण कसबा, नई जिंदगी मधील शिवगंगा नगर, एच ग्रुप विडी घरकुल, भवानी पेठेतील सोनी अपार्टमेंट, बाळे येथील लक्ष्मी नगर, अशोक नगर येथील व्यक्तींचा समावेश आहे.

Web Title: 24 new corona infected patients were found in 1002 tests within the municipal limits