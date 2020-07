सोलापूर : कोरोनाची विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी जिल्ह्यात 22 मार्चपासून लॉकडाउन करण्यात आला होता. सव्वादोन महिन्यांच्या लॉकडाउननंतर 7 जूनपासून लॉकडाउन शिथिलीकरणामुळे येथील उद्योग-व्यवसाय सुरू झाले. मात्र मागणी नसल्यामुळे येथील यंत्रमाग उद्योगात 40 टक्‍के उत्पादने सुरू झाली. गारमेंट व विडी उद्योगही सुरू झाला होता. मात्र पुन्हा एकदा दहा दिवासांच्या लॉकडाउनमुळे शहरातील उद्योगधंद्यांवर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. तरीही शहराबाहेरील चिंचोळी एमआयडीसीत जवळपास 50 टक्के उद्योग सुरू असून, त्या मानाने अक्कलकोट रोड एमआयडीसी येथे नगण्य उद्योग सुरू आहेत. हेही वाचा : आता कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सरपंचांना दिले ग्राम समितीचे अध्यक्षपद सध्या शहरात शुक्रवारपासून दहा दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योगांवर परिणाम होऊ नये उद्योगांना या कालावधीत उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात सशर्त परवानगी दिली होती. यात उद्योजकांनी कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी. त्यांना कारखाना ते घर ने-आण करण्यासाठी वाहनांची सोय करावी अथवा कामगारांना कारखानास्थळी लॉकइन करावे. या अटी व शर्थींमुळे शहरातील उद्योजकांनी उद्योग बंद ठेवणेच पसंत केले. अक्कलकोट रोड एमआयडीसी येथील जवळपास 600 प्लॉटवरील एकूण 450 उद्योगांपैकी 300 यंत्रमाग उद्योग आहेत. यापैकी महापालिका प्रशासनाच्या नियमानुसार फक्त 35 ते 40 यंत्रमाग उद्योग सुरू आहेत, तेही चार ते पाच तास. इतर वेळी साडेचार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या उद्योगात 7 जूनपासून दोन कोटींची उलाढाल होत होती. आता होणाऱ्या उत्पादनांचा अंदाजही घेता येईना इतकी उलाढाल कमी आहे. उर्वरित फार्मास्युटिकल, गारमेंट, फौंड्री, फरशी कारखाने असून त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतकेच उद्योग सुरू आहेत. एकूणच या परिसरात नगण्य उद्योग सुरू आहेत. हेही वाचा : विद्यार्थ्यांना शाळांचे तर शिक्षकांना बदल्यांचे टेन्शन... पालकांना मात्र वेगळेच टेन्शन..! चिंचोळी एमआयडीसी येथे जवळपास 300 उद्योग असून, या लॉकडाउनच्या काळात तेथे जवळपास 150 हून जास्त उद्योग सुरू आहेत. येथील महत्त्वाचे फार्मास्युटिकल, केमिकल्स, यंत्रमाग व इंजिनिअरिंग वर्क्‍सचे कारखाने सुरू असून, एक्‍स्पोर्टची कामे असल्याने ठरलेल्या वेळेत उत्पादने द्यावी लागत असल्याने या कारखान्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कामगारांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करून उद्योग सुरू ठेवले आहेत. ठळक मुद्दे चिंचोळी एमआयडीसी येथे जवळपास 300 उद्योग

लॉकडाउनमध्ये छोटे-मोठे 150 हून अधिक उद्योग सुरू

यात मोठे कारखाने फार्मास्युटिकल, केमिकल्स, यंत्रमाग व इंजिनिअरिंग वर्क्‍स यांचा समावेश

अक्‍लकोट रोड येथील 600 प्लॉटवर एकूण 450 उद्योग

लॉकडाउनमध्ये नगण्य प्रमाणात यंत्रमाग उद्योग सुरू असून फार्मास्युटिकल, केमिकल, इंजिनिअरिंग वर्क्‍स आहेत सुरू चिंचोळी एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष केशव रेड्डी म्हणाले, चिंचोळी एमआयडीसी येथे जवळपास 300 च्या आसपास छोटे-मोठ उद्योग आहेत. सध्याच्या लॉकडाउनमध्ये एक्‍स्पोर्टचे ऑर्डर्स वेळेत पूर्ण करण्यासाठी 150 हून अधिक कारखाने सुरू असून, त्यांच्याकडून कामगारांची ने-आण, सुरक्षेसाठी मास्क, सॅनिटायझर व सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जात आहे. जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम म्हणाले, अक्कलकोट रोड एमआयडीसी जवळपास 600 प्लॉटवर 450 उद्योग असून, त्यातही 300 यंत्रमाग उद्योग आहेत. उर्वरित गारमेंट, फार्मास्युटिकल, केमिकल, इंजिनिअरिंग वर्क्‍स आदी उद्योग आहेत. सध्या एक्‍स्पोर्ट ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी 35 ते 40 यंत्रमाग उद्योग सुरू आहेत. त्यांच्याकडूनही उत्पादने 40 टक्‍क्‍यांच्या आसपास सुरू आहेत. कारण, कामगार स्वत: कामावर येण्यास तयार नाहीत. तर काही कारखानदारांकडे कामगारांना ने-आण करणे परवडत नाही.

Web Title: 50 percent in Chincholi and negligible industries in Akkalkot Road MIDC is runnung