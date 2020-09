सोलापूर : बार्शी तालुक्‍यातील सहा स्वस्त धान्य दुकानांवर कारवाई केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिली. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे सापडलेल्या धान्य साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर बार्शी तालुक्‍यातील दुकानांची तपासणी करावी, दोषी आढळणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश श्री. शंभरकर यांनी दिले होते. उपळाई ठोंगे येथील संतोष अरुण गोडसे यांच्या परवान्यात नमुद ठिकाणी व्यतीरिक्त अन्य ठिकाणी धान्याची साठवणूक झाल्याने बार्शी ग्रामीण पोलीसात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. उंबरगे येथील महिला दुध उत्पादक संस्थेच्या दुकानाने धान्य साठा रजिस्टर अद्ययावत ठेवले नाही व वजनकाटा पडताळणी करुन घेतला नाही म्हणून दुकानाची अनामत रक्कम जप्त करुन पाच हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. चिखर्डे येथील नारायण महादेव गोरे यांच्या दुकानात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत तांदूळ वाटपाबाबत तक्रार होती. या दुकानाची अनामत रक्कम जप्त करुन परवाना निलंबित केला आहे. अरणगाव येथील संतोष विलास गोडसे यांच्या दुकानात शासकीय धान्य साठ्याबाबत अनियमितता आढळल्याने भारतीय दंड विधान कलम 420, 34 अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे या दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पानगाव येथील शोभाताई सोपल महिला बचतगटाच्या दुकानात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत तांदूळ वाटपाबाबत तक्रार होती. अनामत रक्कम जप्त करुन या दुकानाला पाच हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. झरेगाव येथील मोहन अर्जुन संकपाळ यांच्याही दुकानाबद्दल धानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत तांदूळ वाटपाबाबत तक्रार होती. या दुकानाचीही अनामत रक्कम जप्त करुन पाच हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे.

