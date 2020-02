चोरीची रक्कम परत मिळाल्याने बॅंकेने पोलिसांना दिले "हे' गिफ्ट

सोलापूर : बार्शी येथील उस्मानाबाद जनता बॅंकेत झालेली चोरी चोवीस तासांच्या आत उघडकीस आणून पोलिसांनी चोरट्यांकडून 67 लाख रुपये जप्त केले होते. ही रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी उस्मानाबाद जनता बॅंकेकडे सुपूर्द केली. चोरीची रक्कम परत मिळवून दिल्याने सामाजिक बांधिलकी म्हणून बॅंकेकडून पोलिसांना बार्शी शहरात पेट्रोलिंग करण्यासाठी एक दुचाकी वाहन आणि एक व्हिडिओ कॅमेरा भेट देण्यात आला. हेही वाचा - महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात चिंताजनक घट बॅंकेचा शिपाईच निघाला आरोपी

बार्शी येथील सोमवार पेठेतील उस्मानाबाद जनता सहकारी बॅंकेच्या शाखेतून 16 डिसेंबर 2019 रोजी सुमारे 68 लाख 43 हजार 800 रुपयांची चोरी झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपास करून गुन्हा उघडकीस आणला होता. या प्रकरणात बॅंकेतील शिपाई विजय विश्‍वंभर परीट व महावीर चांदमल कुंकूलोळ यांना अटक करण्यात आली होती. चोरलेल्या रकमेपैकी 67 लाख रुपये पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सिद्धेश्‍वर भोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक गिरी गोसावी यांनी केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त केलेली रक्कम पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील व उपविभागीय अधिकारी सिद्धेश्वर भोरे यांच्या हस्ते बॅंकेचे जनरल मॅनेजर एम. बी. गायकवाड व बार्शी शाखेचे व्यवस्थापक देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.

