बार्शीत 12 जण नवे कोरोना बाधित तर दोघांचा मृत्यू 

बार्शी (सोलापूर)ः बार्शी शहर अन्‌ तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून 181 प्राप्त झालेल्या स्वॅब व रॅपिड ऍन्टीजेन तपासणी अहवालामध्ये 12 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. दोघांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या 42 वर पोचली आहे. बाधितांची एकूण संख्या 1 हजार 136 झाली असल्याची माहिती तहसीलदार डी.बी.कुंभार यांनी दिली. हेही वाचाः या जिल्ह्यातील 66 हजार शेतकऱ्यांना मिळाले पिककर्ज; इतक्‍या कोटीचे कर्ज वाटप बुधवारी शहरातील 128 व ग्रामीण मधील 53 अहवाल असे 181 अहवाल प्राप्त झाले. यामध्ये शहरातील 12 व ग्रामीण मधील 7 असे 19 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत.

शहरातील 121 रॅपिड ऍन्टीजेन अहवालात 11 जण पॉझिटिव्ह तर 110 जण निगेटिव्ह आढळले. ग्रामीण मधील 25 टेस्टमध्ये सर्वजण निगेटिव्ह आढळले.

शहरातील 116 व ग्रामीण मधील 46 असे 162 जण निगेटिव्ह आढळले आहेत. शहरात 657 तर ग्रामीणमध्ये 479 असे एकूण 1136 जण कोरोनाबाधित आहेत.

शहरातील सुभाषनगर 1, भिसे प्लॉट 1, तुळजापूर रोड 2, सोलापूर रोड 1, हांडे गल्ली 1, लक्ष्मी नगर 1, लहुजी चौक 1, डमरे गल्ली 2, आडवा रस्ता 1, सनगर गल्ली 1 अशा 12 पॉझिटिव्ह नविन रुग्णांची भर पडली आहे. हेही वाचाः खुषखबर ! दहावीच्या विद्यार्थ्याना मिळणार या दिवशी गूणपत्रिका ग्रामीण भागातील वैराग येथे 4, आगळगाव 1, उपळेदुमाला 2, रातंजन 2, भोयरे 2, मळेगाव 1, तडवळे 1, उपळे दुमाला 1 असे सात जण नविन कोरोनाबाधित आढळले आहेत.

शहरातील 275 व ग्रामीण भागातील 140 अशा 415 जणांवर उपचार सुरु आहेत तर आत्तापर्यंत 679 जण उपचार होऊन बरे होऊन गेले आहेत. यामध्ये शहरातील 360 तर ग्रामीण भागातील 319 जण आहेत. सर्दी व खोकला येत असलेले शहरात 55 रुग्ण असून ग्रामीण भागात 47 जण आढळले आहेत तर शहरात सारीचे दोन रुग्ण आढळले आहेत. शहरात 102 तर ग्रामीण भागात 58 असे 160 कन्टोमेंट झोन सुरु आहेत. 39 जणांचे अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती श्री. कुंभार यांनी दिली.

संपादन ः प्रकाश सनपूरकर

