करमाळा (सोलापूर) : धनगर समाजाच्या राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी आज करमाळा येथून ढोल वाजवत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एल्गार आंदोलनाला सुरवात करण्यात आली. येळकोट येळकोट जय मल्हारच्या जयघोषात शेकडो धनगर बांधवांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणीचे निवेदन तहसीलदार समीर माने यांना दिले.

या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना देण्यात आले आहे. यावेळी धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणी बाबतच्या मागणीच्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रा. शिवाजी बंडगर, विलास पाटील, धुळा कोकरे, विठ्ठल शिंदे, डॉ. अशोक शेळके, प्रकाश कोळेकर, बाळासाहेब टकले, संदीप मारकड, दादासाहेब कोकरे, संदिप खटके, अंगद देवकते, भिवाजी शेजाळ, सतीश मोटे, विक्रांत शिंदे, अशोक घरबुडे, महादेव पोरे, चंद्रकांत शिंदे, चंद्रशेखर पाटील, मल्हारी मारकड, अंकुश शिंदे, अरूण शेळके, संतोष कोपनर, बबन शिंदे, धनंजय शिंदे, तानाजी भोंगे, सुरेश शिंदे, राहुल पाटोळे, रावसाहेब शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने धनगर बांधवांनी ढोल ताशांच्या गजरात तहसील कार्यालयात प्रवेश केला.

या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्य घटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात कलम 342 मध्ये स्पष्ट तरतूद केली असताना धनगड या अस्तित्वहीन जमातीला पुढे करून 70 वर्षे झाली तरी प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांनी शब्दच्छल करत धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घोर अपराध केला आहे. अनेक आश्वासने दिली गेली. परंतू अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब केली. त्यामुळे धनगर समाजात प्रचंड असंतोष असून महाविकास आघाडी सरकारने आता वेळ न दवडता आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.

आरक्षण अंमलबजावणीबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकेची जलदगती न्यायालयात सुनावणी सुरू करावी, मागील सरकारने जाहीर केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करून एक हजार कोटी रूपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून ध्यावा, मेंढपाळासाठी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदा बनवावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. प्रास्ताविक बाळासाहेब टकले यांनी केले. आभार डॉ. अशोक शेळके यानी मानले. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Beginning of Elgar movement of Dhangar Samaj in Western Maharashtra