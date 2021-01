मंगळवेढ्यात घरकुल अनुदान न मिळाल्याने लाभार्थी अडचणीत 

मंगळवेढा (सोलापूर) : प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतील 357 लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या हिश्‍याची रक्कम रू 1.5 लाख प्रमाणे न मिळाल्यामुळे घरकुल लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. हेही वाचाः चोरीला गेलेले अडीच लाखांचे दागिने मिळाले वर्षानंतर परत ! शहरातील 357 घरकुल लाभार्थ्यांना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून नगरपालिकेकडे अर्ज केलेल्या 357 सर्व लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतून घरकुल मंजूर करण्यात आले. या योजनेत राज्य शासन 1 लाख व केंद्र शासन 1.5 लाख असे प्रत्येकी 2.5 लाख मंजूर झाले.यामध्ये पहिल्या टप्यात 198, दुसय्रा टप्यात 52, तिसऱ्या टप्प्यात 107 घरकुलासाठी राज्य शासनाच्या हिश्‍यातील एक लाखाचे अनुदान त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आले.

दुसऱ्या टप्प्यातील 52 लोकांचे 60 हजार रुपये प्रमाणे राज्य शासनाकडून अनुदान दिले नाही. पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या निधीच्या जोरावर लाभार्थ्यांनी आपल्या घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले. केंद्र शासनाच्या हिश्‍शाची रक्कम लवकर न आल्यामुळे सदरचे घरकुल अर्धवट कसे ठेवायचे हा प्रश्न समोर होता. तेव्हा त्यांनी पतसंस्था, राष्ट्रीयकृत बॅंक, बचत गट व मायक्रोफायनान्स आधार घेत काम पूर्ण केले आहे.

कोरोनाच्या संकटापासून हे घरकुल लाभार्थी रोजगाराअभावी अडचणीत आले. त्यात केंद्र शासनाने त्याच्या हिश्‍श्‍याचा विचार न केल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज वाढत आहे. या परिस्थितीत केंद्र शासनाने त्यांच्या लाभाची रक्कम अदा करावी मागणी नगरपालिकेकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली. या निवेदनावर या योजनेत घरकुल मंजूर असलेल्या पुरुष व महिला कुटुंब प्रमुख असलेल्या 26 नागरिकांच्या सह्या आहेत. बुधवारी आढावा बैठक

शहरातील 357 लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या हिश्‍याची रक्कम न मिळाल्याने ते लाभार्थी आर्थिक अडचणीत आले याबाबत आम्ही नगरपालिकेच्या सर्व नगरसेवकांनी शासनाला कळविले. यासंदर्भात दिनांक 13 जानेवारी रोजी स 11 वाजता मंत्रालयात या योजनेचा आढावा घेण्यात येणार आहे त्यावेळी देखील या केंद्र शासनाच्या निधी मिळावा ही मागणी करणार आहोत.

- अरुणा माळी, नगराध्यक्ष, मंगळवेढा नगरपालिका.



Web Title: Beneficiaries in trouble due to non-receipt of Gharkula grant on Tuesday