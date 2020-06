उद्योग स्थलांतरित झाल्यास जबाबदारी तुमच्यावर; वाचा विडी उद्योजकांनी दिला कोणाला इशारा 

सोलापूर : लॉकडाउनमुळे विडी कारखान्यांमध्ये उत्पादन बंद झाले त्याला आज 82 दिवस झाले. यामुळे 50 हजार कामगार बेकार झाले आहेत. त्यांना त्यांचे घर चालवणे मुश्‍कील झाले आहे. अशा परिस्थितीत कारखाने सुरू होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने आपणाशी अनेकवेळा चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही आम्ही केला. आता तरी जाचक अटी रद्द करून कारखाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी; अन्यथा सोलापुरात विडी उद्योग संपुष्टात येईल व इतर राज्यात कायमस्वरूपी स्थलांतरित होईल. सोलापुरातील 50 हजार कामगार मात्र बेरोजगार होतील व याची पूर्ण जबाबदारी आपणावर राहील, असा निर्वाणीचा इशारा आज विडी उद्योग संघाने महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांना दिला. हेही वाचा : उपचार करा, अन्यथा हॉस्पिटल नोंदणी रद्दची नोटीस घ्या महापालिका आयुक्तांनी विडी उद्योग सुरू होण्याच्या मार्गावर ठेवलेल्या जाचक अटींमुळे विडी उद्योजक जेरीस आले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवेदनात म्हटले, की पालकमंत्र्यांबरोबर 3 जून रोजी झालेल्या बैठकीत आम्ही तुम्हाला विडी उद्योगाबाबत संपूर्ण माहिती दिली. कामगार घरीच विड्या वळून फक्त अर्धा तास ब्रॅंचमध्ये विड्या देऊन कच्चा माल घेऊन जातात. कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन कामगारांना वेळ विभागून देण्याचे ठरवले जेणेकरून शाखेमध्ये गर्दी होणार नाही. एकाच दिवशी दोन दिवसांचा कच्चा माल दिल्यास कामगार दोन दिवसांनी शाखेमध्ये येईल. शासनाच्या सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन केले जाईल, याबाबतही आपणास विश्‍वास दिला होता. वस्तुत: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, पश्‍चिम बंगाल येथेही प्रचलित पद्धतीनेच कारखाने सुरू आहेत, ही सद्यपरिस्थिती लक्षात आणूनदेखील आपण 5 जून रोजी आपल्या कल्पनेप्रमाणे आदेश काढले व कामगारांच्या घरोघरी जाऊन विड्या गोळा करण्यास सांगितले, पण ही अट व्यवहार्य नव्हती व त्याचे पालन करणेही शक्‍य नव्हते, याची कल्पनाही आपणाला कामगार युनियन व विडी उद्योग संघाने दिली. हेही वाचा : सोलापूरच्या महापौरांसह कुटुंबीयांनी केली कोरोनावर मात दोन-तीन वेळा आपण विडी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावले व "हे सर्व लुटारू आहेत' असे संबोधून मूळ विषय सोडून निष्कारण दुरुत्तरे केली. तेही उद्योजकांनी ऐकून घेतले व कारखाने पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्याची विनंती केली. आपण सहकार्याची भूमिका घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा होती पण तसे न होता आपण जितक्‍या जाचक व ज्या अटी कोणताही कारखानदार पूर्ण करू शकत नाही, अशा अटी टाकून विडी उद्योग सुरूच होऊ नये अशा दृष्टीने गुरुवारी (ता. 11) आदेश काढला. तरीही कामगारांची ओढाताण पाहता आम्ही केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीप्रमाणे कारखाने सुरू करण्यास तयार आहोत. आमच्या निवेदनाचा सकारात्मक विचार करून विडी उद्योग पूर्ववत सुरू करण्याची परवानगी द्यावी; अन्यथा हा उद्योग सोलापुरातून कायमस्वरूपी स्थलांतरित होईल व त्यास आपण जबाबदार राहाल. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे कामगारमंत्री, पालकमंत्री, आमदार संजय शिंदे, पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व सहाय्यक कामगार आयुक्तांना पाठविण्यात आल्याची माहिती सोलापूर विडी उद्योग संघाचे सचिव सुनील क्षत्रिय यांनी दिली.

