मोठ्या शिताफीने पोलिसांनी त्यांना पकडले जाळ्यात अन पुढे झाले भलतेच....

विजयपूरः एका मोठ्या चोरीच्या तपासात आलमेल (जि.विजयपूर) पोलिसांनी तीन संशयीतांना मुद्देमालासह ताब्यात घेतले. मात्र तपासणीमध्ये तीन संशयितापैकी दोघे कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले. त्यामुळे या कारवाईत सहभागी झालेल्या दोन पोलिस उपनिरिक्षकासह एकूण 39 पोलिस शिपायांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी आलमेल पोलिसांनी तीन संशयीतांना सोने चोरीप्रकरणी अटक केली होती. त्यांच्याकडून पोलिसांनी आठ लाख 35 हजार रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली. या आरोपींना हिरेबेवनूर गावाजवळ अटक केली होती. त्यानंतर सिंदगी येथे या संशयीतांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. तपासणीच्या वेळी या संशयितांची कोविड-19 स्वॅब टेस्ट पण केली होती. यानंतर या संशयीतांची विजयपूरच्या दर्गा जेलमध्ये रवानगी केली होती. आज त्यांचे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आले. तीन आरोपींपैकी दोघांना कोरोना झाल्याचे अहवालात म्हंटले आहे.

तेव्हा रिपोर्ट आल्यानंतर त्या दोन आरोपींना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आले आहे. या आरोपींची चौकशी व कारवाई करणाऱ्या दोन पोलिस उपनिरीक्षक व 37 पोलिस शिपायांची तपासणी करून त्यांचे स्वॅब टेस्ट रिपोर्ट पाठविण्यात आले आहेत. या सर्वांना क्वारंटाइन केले आहे. विजयपूरमध्ये आतापर्यंत एकूण नऊ बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. या प्रकारामुळे पोलिस खात्यात चांगलीच घबराट उडाली आहे. एकूण कोरोना संख्या 247 असून या पैकी 211 कोरोनामुक्त झाले आहेत. कोरोना संसर्गाने सात जण मरण पावले आहेत. अद्याप 29 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.



