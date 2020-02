चला घराच्या परिसरातून करूया पक्षीगणना!

सोलापूर : अमेरिकेतील कॉर्नेल लॅब ऑफ ऑर्निथॉलॉजी आणि नॅशनल ऑडूबॉन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने द ग्रेट बॅकयार्ड बर्ड काउंट हा कार्यक्रम 14 ते 17 फेब्रुवारी या कालावधीत जगभरात राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम सोलापुरात विहंग मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून, सोलापूरकरांनी यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हेही वाचा - तुमच्या मोबाईलमध्ये हे धोकादायक ऍप्स आहेत का? सर्व वयोगटातील नागरिकांचा असणार सहभाग

सोलापूरच्या विहंग मंडळ आणि इतर समविचारी संस्थांच्या माध्यमातून सिटीझन सायन्स प्रोजेक्‍ट या स्वरूपाच्या उपक्रमात सहभाग नोंदविण्यात येणार आहे. यात कोणत्याही वयोगटातील नागरिकांना सहभागी होता येईल. यासाठी प्रत्येक सहभागी सदस्याने 14 ते 17 फेब्रुवारी या कालावधीत दररोज किंवा आपल्या सोयीच्या दिवशी आपापल्या निवासस्थानाच्या किंवा शहरातील पक्षी अधिवासाच्या परिसरात कमीतकमी 15 मिनिटे पक्षी निरीक्षण करायचे आहे. ही निरीक्षणे प्रत्येक सहभागी स्वतंत्रपणे सोसायटीच्या वेबसाइटवर जाऊन नोंदवायची आहेत किंवा विहंग मंडळाच्या स्वयंसेवकांकडे लिखित स्वरूपात जमा करता येतील. या सर्व नोंदी एकत्रितपणे निरीक्षकांच्या नावासह सोसायटीकडे पाठविण्यात येतील, असे विहंग मंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड यांनी कळविले आहे. सोलापूरकरांना पक्षी अधिवासाच्या परिसरात किंवा आपल्या घराच्या परिसरातूनही द ग्रेट बॅकयार्ड बर्ड काउंट या उपक्रमात सहभागी होता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी नितीन वडगावकर यांच्याशी 9422645368 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.

- डॉ. निनाद शहा,

सदस्य, विहंग मंडळ

