कल्याणराव काळे राष्ट्रवादीच्या वाट्यावर ! जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी भेट अन्‌ चर्चा

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपुरातील भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि वसंतराव सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कल्याणराव काळे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आज दिवसभर पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात सुरू आहे. काळे गटाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये तसे संकेत मिळाले आहेत. दरम्यान आज दुपारी कल्याणराव काळे व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यात भेटही झाल्याचे समजते. याबाबत कल्याणराव काळे यांना विचारले असता, राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करण्याबाबत आपली राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्यांशी चर्चा झाली नाही व जयंत पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कल्याणराव काळे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार की भाजपचा प्रचार करणार, हे येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होणार आहे. मागील 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कल्याणराव काळे यांनी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वावर टीका करत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. अवघ्या दीड वर्षानंतर काळे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. काळे यांच्याकडे दोन साखर कारखाने, पंतसंस्था आणि शैक्षणिक संस्थांचे जाळे आहे. मतदारसंघात त्यांना मानणारा मोठा मतदार वर्ग आहे. यापूर्वी कल्याणराव काळे हे कॉंग्रेसमध्ये होते. कॉंग्रेस पक्षात घुसमट होत असल्याने त्यांनी 2014 साली शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिवसेनेने उमेदवारी नाकारल्यानंतर अवघ्या काही तासातच त्यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करत कॉंग्रेसचा हात धरला होता. ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसकडून माढ्याची निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी 55 हजारांहून अधिक मते घेतली होती. त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काळे यांनी कॉंग्रेसचा हात सोडून हाती कमळ घेतले होते. परंतु भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि राज्यात पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सरकार आले. त्यामुळे काळेंची गोची झाली. आधीच अडचणीत असलेल्या त्यांच्या दोन्ही साखर कारखान्यांना आघाडी सरकारने मदतीसाठी हात आखडता घेतल्याने काळेंची आर्थिक कोंडी झाली. आमदार भारत भालकेंच्या निधनानंतर ते राष्ट्रवादीच्या जवळ आले आहेत. पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने काळेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली आहे. काळेंशी चर्चा नाहीच

राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनाही काळेंच्या प्रवेशाबद्दल विचारले असता, काळेंशी याबाबत कुठली चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कल्याणराव काळेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाबाबतचा संभ्रम कायम आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: BJPs Kalyanrao Kale is likely to join the NCP