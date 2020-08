पंढरपुरात चंद्रभागा नदीला पूर; जुना दगडी पूल पाण्याखाली 

पंढरपूर (सोलापूर) : नीरा आणि भीमा खोऱ्यात पावसाची संततधार सुरू असल्याने भीमा नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. त्यातच वीर धरणातून नीरा नदीत 41 हजार क्‍युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. आज सकाळी नीरेचे पाणी पंढरपुरातील चंद्रभागेत पोचले आहे. त्यामुळे चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे.

नदीपात्रातील पुंडलिक मंदिरासह सर्व मंदिरे पाण्यात गेली आहेत. जुना दगडी पूल देखील आज संध्याकाळ पाण्याखाली गेला आहे. भीमा खोऱ्यात आज सकाळपासून पावसाने पुन्हा जोर धरला आहे. त्यामुळे भीमा आणि नीरा नदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. शहराला पाणी पुरवठा बंधारा आज दुपारीच पाण्याखाली गेला आहे. तर जुना दगडीपूल पाण्याखाली जाण्यासाठी अवघे काही अंतर शिल्लक आहे. तोही सायंकाळच्या सुमारास पाण्याखाली गेला आहे. जिल्हा प्रशासनाने पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा तालुक्‍यातील भीमा आणि नीरा नदीकाठच्या सर्व नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, दोन दिवसांपासून पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात पावसाचे पुनरागमन झाले आहे. शनिवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप होती. रविवारी (ता.16) सकाळपासून पुन्हा पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात पावसाची संततधार सुरू आहे. अधूनमधून येणाऱ्या श्रावणसरीमुळे हवेत गारवा निर्माण झाला आहे. सततच्या पावसामुळे शेतीची कामे ठप्प झाली आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Chandrabhaga river floods in Pandharpur stone bridge go under water