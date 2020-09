सोलापूर : राज्यपाल नियुक्‍त आमदारकीची संधी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी तथा माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार यांना मिळावी, अशी मागणी युवक कॉंग्रेस व विद्यार्थी कॉंग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे करण्यात आली आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, नाट्य व क्रीडा या क्षेत्रात सातत्याने मोलाचे योगदान देत यलगुलवार यांनी नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंडच्या माध्यमातून दिव्यांगांचे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या पुनवर्सन केले आहे. अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे संयोजन व कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. ते महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून करताना त्यांनी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजनही केले आहे. युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, सोलापूर शहर- जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, या पदांवर त्यांनी यापूर्वी काम केले आहे. शहर दक्षिण मतदार संघातून आमदार म्हणून ते निवडूनही आले आहेत. त्यांना राज्यपाल नियुक्‍त आमदारकीची संधी मिळावी. जेणेकरुन त्यांना पक्ष संघटन वाढीसाठी अधिक जोमाने काम करता येईल, असेही पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्षांना निवेदनाद्वारे सांगितले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विनोद भोसले, महाराष्ट्र युवक सरचिटणीस सुमित भोसले, युवक कॉंग्रेस जिल्हा अध्यक्ष नितीन नागणे, विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश डोंगरे, तिरुपती परकीपंडला, युवक कॉंग्रेस प्रदेशचे माजी सरचिटणीस राहुल वर्धा, उत्तर कार्याध्यक्ष राजेंद्र कांबळे, कार्याध्यक्ष ओंकार गायकवाड, योगेश मार्गम, सैफन शेख, प्रवीण जाधव, राहुल गोयल, जितू वाडेकर, परशुराम सतारेवाले, दाऊद नदाफ, गोवर्धन कमटम, संजय गायकवाड यांचा समावेश आहे. यलगुलवारांचे सर्वच क्षेत्रात उत्तम काम

माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार यांनी राजकीय क्षेत्राशिवाय अन्य क्षेत्रातही उत्तम काम केले आहे. सामाजिक, कला, क्रिडा, नाट्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात त्यांचे कार्य मोलाचे ठरले आहे. त्यांना राज्यपाल नियुक्‍त आमदारकी मिळाल्यास कॉंग्रेसला मोठे बळ मिळेल, असा विश्‍वास पदाधिकाऱ्यांनी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे व्यक्‍त केला आहे.

