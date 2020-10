सोलापुरातील कॉंग्रेस, शिवसेनेचा रुसवा निघणार?, पालकमंत्री भरणे शुक्रवारी घेणार बैठक 

सोलापूर : राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे जिल्हा पातळीवर व गाव पातळीवर आजही संबंध ताणलेलेच आहेत. राज्याच्या सत्तेतील पक्ष स्थानिक पातळीवर मात्र वारंवार एकामेकांच्या समोर येताना दिसत आहेत. सोलापूरचे पालकमंत्री पद दत्तात्रेय भरणे यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे. पालकमंत्री भरणे आम्हाला विश्‍वासात घेत नाहीत म्हणून कधी शिवसेनेने तर कधी कॉंग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. पालकमंत्री भरणे शुक्रवारी (ता. 16) सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी पहिल्यांदाच अधिकृतपणे महाविकास आघाडी सरकारमधील जिल्हा पातळीवरील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत ते कॉंग्रेस आणि शिवसेनेची नाराजी दुर करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनाच्या संकटात सोलापूरचे पालकमंत्रीपद दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे आले. तत्कालिन पालकमंत्री जितेंद्र आव्हाडच कोरोनाबाधित झाल्याने सोलापूरच्या पालकमंत्री पदाची धुरा राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपविण्यात आली. सोलापूरचे पालकमंत्री पद भरणे यांना मिळाले आणि सोलापुरात कोरोनाचे संकट तीव्र झाले. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होऊ लागल्यानंतर पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सोलापूरच्या राजकारणाला हात घालायला सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे शुक्रवारी सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत असून दुपारी साडेतीन वाजता येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्षांच्या सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या रुसवा निघणार का? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Congress in Solapur, Shiv Sena's nervous will leave ?, Guardian Minister will hold a meeting on Friday