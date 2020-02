भर रस्त्यात धावत्या कंटनेरने घेतला पेट 

मोहोळ (सोलापूर) : विजयपूर महामार्गावर कामती ते कुरुल रस्त्यावर विजयपूरकडे प्रवासी बॅगा घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरला शनिवारी (ता. 22) दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागली. त्यात सर्व बॅगा जळून खाक झाल्या आहेत. कंटेनरला आग लागल्याची माहिती मिळताच कामती पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक किरण उंदरे यांनी तातडीने सोलापूर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करून आग आटोक्‍यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. यात जीवितहानी झाली नसून आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.

नाशिक येथून चेन्नईकडे निघालेला ट्रान्स्पोर्ट कार्गो टेलर कंटेनर प्रवासी व सुटकेस बॅगा घेऊन निघाला होता. मोहोळ- विजयपूर मार्गावर कुरूल हद्दीत कंटेनरला अचानक आग लागली. आगीची माहिती मिळताच पोलिसांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्‍यात आणली. दरम्यान, कंटेनर बाजूला घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. याच वेळी पोलिसांनी सोलापूर महापालिकेच्या अग्निशमनदलाच्या गाडीला पाचारण केले. पाण्याचा जास्त मारा करत आग आटोक्‍यात आणली. घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Web Title: The container fires on the way