सोलापुरातील नगरसेविकेच्या पतीला कोरोना

सोलापूर - सोलापुरातील आणखी एका नगरसेविकेच्या पतीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. पुणे नाका परिसरात राहणाऱ्या या नगरसेविकेच्या पतीवर उपचार सुरु आहेत. प्रभागातील नागरिकांची कामे करण्यासाठी बाहेर पडल्यानंतर ही बाधा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जावाई झाला कोरोनामुक्त

यापूर्वीही एका नगरसेवकाला तर, एका नगरसेविकेच्या पतीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. कोरोना झालेला नगरसेवक उपचारानंतर बरा झाला असून तो घरी परतला आहे. त्याच्यासोबतचे तीनजणही बरे होऊन परतले आहेत. तर कोरोनाबाधित सासूची सेवा केल्यामुळे बाधा झालेल्या जावयावर सध्या उपचार सुरु होते. हा जावईही एका नगरसेविकेचा पती आहे. उपचारानंतर या जावायाला आज (सोमवारी) घरी सोडण्यात आले. चालक पाॅझिटीव्ह, अधिकारी निगेटीव्ह

आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या वाहन चालकाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सर्वांचीच झोप उडाली होती. कोरोनासंदर्भात होणाऱ्या प्रत्येक बैठकीस हे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थित झालेल्या सर्व बैठकीत उपस्थित असल्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याचा अहवाल मात्र निगेटीव्ह आल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. सोलापुरात झाले 590 पाॅझिटीव्ह

सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने आज सोमवारी सकाळी प्रसिद्ध केल्यानुसार गेल्या बारा तासांत सोलापुरात एक मृत्यूसह सात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढले. बाधित रुग्णांमध्ये चार पुरुष आणि तीन स्त्रियांचा आहे. गेल्या बारा तासात एकूण.102 अहवालांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी सात अहवाल पॅाझिटीव्ह, तर 95 निगेटीव्ह आले. आतापर्यंत5645 अहवालांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 590 इतके पाॅझिटीव्ह तर 5055 इतके निगेटीव्ह अहवाल आले आहेत. आतापर्यंत कोरोनामुळे 52 रुग्ण मरण पावले आहेत, तर 254 रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन परत घरी गेले आहेत. सोलापुरात पाॅझिटीव्ह रुग्णांची संख्याही वाढू लागली आहे, त्याप्रमाणे बरे होऊन परतणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होऊ लागली आहे.

