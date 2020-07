बार्शी(सोलापूर)ः बार्शी शहर अन्‌ तालुक्‍यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा कहर सूरुच असून शनिवारी जिल्हा प्रशासनाकडून 93 प्राप्त झालेल्या स्वॅबच्या अहवालामध्ये 30 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. आतापर्यंत बाधितांची एकूण संख्या 711 झाली आहे. कोरोनामुळे 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संतोष जोगदंड यांनी दिली. हेही वाचाः शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीबाबत काय म्हणाले गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई? ते वाचा शहरातील अलिपूर रोड 1,वाणी प्लॉट 4,मालिक चौक 1,पाटील प्लॉट 1,सावळे गल्ली 1,शाळा क्रमांक 3 जवळ 1,लोखंड गल्ली 1,भवानीपेठ 1,आडवा रस्ता 1 असे 12 जण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. ग्रामीण भागातील वैराग येथे 7,जामगाव 9, सर्जापूर 1 असे एकूण 17 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. हेही वाचाः समाधानकारकः पंढरपूर तालुक्‍यात यंदा इतक्‍या हजार एकर क्षेत्रावर खरिपाचा पेरा शहरातील 8 व ग्रामीण भागातील 15 असे 23 जण आत्तापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाले आहेत. शहरातील 343 व ग्रामीण भागातील 368 असे 711 जण बाधित असून शहरातील 209 व ग्रामीण 155 अशा 364 जणांवर उपचार सुरु आहेत.शहरात 87 तर ग्रामीणमध्ये 45 असे 132 कन्टोनमेंट आहेत.

शहरातील 58, अरणगाव 1, नारीवाडी 1, पानगाव 16, गाताचीवाडी 1 गुळपोळी 1 असे 79 स्वॅबचे तपासणी अहवाल प्रलंबित आहेत. सध्या उपलब्ध झालेल्या 93 अहवालापैकी शहरातील 27 तर ग्रामीण भागातील वैराग 10,जामगाव 13,नांदणी 4,सर्जापूर 5,सासुरे 3, धामणगाव 1 असे 36 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत असे डॉ.जोगदंड यांनी स्पष्ट केले. संपादनः प्रकाश सनपूरकर

Web Title: Corona infection is on the rise in Barshi taluka: Total number of infected 711