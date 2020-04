कोरोना : प्रिसिजनची एक कोटींची मदत 

सोलापूर : कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढ्यासाठी प्रिसिजन उद्योगसमूहाकडून एक कोटी रुपये मदतनिधी देण्यात आला आहे. यातील 50 लाख रुपये पंतप्रधान सहायता निधी व पन्नास लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केले जाणार आहेत. प्रिसिजन उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष यतीन शहा यांनी आज जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मदतीचा धनादेश सुपूर्द केला.

हेही वाचा - एकीकडे लगीनघाई दुसरीकडे लॉकडॉऊन

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, प्रिसिजन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सुहासिनी शहा, कंपनीचे संचालक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी रवींद्र जोशी, कार्यकारी संचालक करण शहा उपस्थित होते. शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने मदतनिधी दिल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रिसिजन उद्योगसमूहाचे आभार मानले. aschim-maharashtra-news/solapur/one-side-marriage-other-side-lockdown-275949">एकीकडे लगीनघाई दुसरीकडे लॉकडॉऊनयावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, प्रिसिजन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सुहासिनी शहा, कंपनीचे संचालक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी रवींद्र जोशी, कार्यकारी संचालक करण शहा उपस्थित होते. शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने मदतनिधी दिल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रिसिजन उद्योगसमूहाचे आभार मानले.

Web Title: Corona: One Crore rupees of Precision help