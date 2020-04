भारतरत्न इंदिरानगरातील कोरोनाबाधित मृत महिलेच्या संपर्कातील 47 जणांची कोरोना चाचणी

सोलापूर : सोलापूर शहरातील सत्तर फूट रोड परिसरातील भारतरत्न इंदिरानगर या परिसरातील 69 वर्षीय महिलेचा आज (रविवार) दुपारी कोरोनाने मृत्यू झाला. या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या 47 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून त्यांचे रिपोर्ट प्रलंबित आहेत. आज (रविवार) दुपारपासून ते सायंकाळपर्यंत कोरोना चाचणीचे 57 रिपोर्ट प्राप्त झाले असून हे सर्व रिपोर्ट आल्याची माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील आयसोलेशन वॉर्डात 755 जण असून त्या सर्वांचे नमुने कोरोना चाचणीसाठी घेण्यात आले आहेत. त्यातील 563 जणांचे कोरोना चाचणी रिपोर्ट प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 548 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. पाच जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून त्यातील दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित 13 जणांवर सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

