कोरोना तपासणी होणार 15 मिनिटात; विहाळच्या अमृत करेंच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू 

करमाळा (जि. सोलापूर) : सध्या कोरोनाने जगात थैमान घातले आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. भारत सरकारने कोरोनाची तपासणी तात्काळ होण्यासाठी कोरोना तपासणी किट बनवण्यास परवानगी दिली आहे. या किटमुळे 15 मिनिटात कोरोना रोगाचा चाचणी करता येणार आहे. पुण्यातील इम्युनोसायन्स इंडिया प्रा.लि. या कंपनीत हे कोरोना तपासणी किट बनवण्यास सुरूवात झाली आहे. विशेष म्हणजे कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर अमृत ज्ञानदेव करे हे विहाळ (ता. करमाळा) येथील आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम वेगाने सरू असून दररोज 40 हजार कोरोना तपासणी किट तयार केले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनाच्या लढाईत हे काम होत आहे. अमृत करे यांचे प्राथमिक शिक्षण विहाळ (ता. करमाळा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले आहे. तर पुढील शिक्षण सैनिक स्कूल, सातारा येथे झाले. त्यांचे वडील ज्ञानदेव करे हे प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. अमृत यांनी उच्च शिक्षण पुणे येथे घेतले आहे. विहाळ येथे त्यांचे घर असून सुट्टीच्या दिवशी ते हमखास विहाळ येथे मुक्काम असतात.

कोरोनाला रोखण्यासाठी भारत सरकार युध्द पातळीवर प्रयत्न करत आहे. भारतात जास्त जास्तीत रूग्णांची तपासणी होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी कोरोना तपासणी किट बनवण्यासाठी भारतात आठ कंपन्याना परवानगी दिली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील दोन कंपन्या आहेत. त्यातील एक पुणे येथील इम्युनोसायन्स इंडिया प्रा. लि. (कुसगांव, पुणे) या कंपनीचा समावेश आहे. कोरोना या गंभीर साथीच्या संकटात इम्युनोसायन्स इंडिया या कंपनीने हे उत्पादन सुरू आहे. भारतातच कोरोना चाचणी किटचे उत्पादन सुरू केल्याने इतर देशाकडे यासाठी आता भारतातला हात पसरवा लागणार नाही. ही कंपनी 2009 ला अस्तित्वात आली असून मलेरिया, डेंग्यू, एचआयव्ही, हेपॅटायटीस बी, हेपॅटायटीस सी आजारासाठी निदान चाचण्याचे उत्पादन करणारी ही प्रमुख कंपनी आहे

कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्‍ट अमृत करे म्हणाले, कोरोना रोगाला आळ घालण्यासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाचे तपासणी किट बनवण्यासाठी आम्ही अर्ज केल्यानंतर कंपनीचा नावलौकिक व गुणवत्ता पाहुन तात्काळ परवानगी देण्यात आली आहे. कंपनीने तयार केले सर्व किट सरकारला देण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या लढाईत आमच्या कंपनीला देशासाठी काम करण्याची संधी मिळाली असून डॉ. सतिश आपटे व अतुल तरडे यांनी यासाठीचे संशोधन केले आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आपण सर्व काम करत असल्याचे करे यांनी सांगितले.

Web Title: Corona test will take place in 15 minutes work under the guidance of the amrut kare