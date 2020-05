कोरोनाचे गंभीर संकट, अधिकाऱ्यांची बोटचेपी भूमिका अन्‌ राजकीय साठमारी 

पंढरपूर (सोलापूर) : सोलापूर शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. शासकीय हॉस्पिटल आणि वैद्यकीय यंत्रणा कमी पडते की काय अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा धोका वाढू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपुरात कोविड-19 रुग्णालय सुरू करण्याचे प्रयत्न असतानाच येथील स्थानिक राजकीय नेत्यांनी विरोध दर्शवल्यानंतर कोविड रुग्णालयचा प्रश्‍न अजून लटकला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असताना येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे बोटचेपी धोरण असल्याने याबाबतचा गुंता अधिकच वाढला आहे.

संकटकाळात राजकीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आरोग्यसेवा निर्माण करण्यास विरोध करणे म्हणजे समाजाची आणि सामाजिक बांधिलकेशी प्रतारणा करण्यासारखेच आहे. कोविड रुग्णालय सुरू करण्यावरून पंढरपुरात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय धुळवडीत सर्वसामान्य रुग्णांची मात्र हेळसांड होत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येचा विचार करून पंढरपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयला कोविड- 19 रुग्णालयचा दर्जा देऊन येथेच उपचार सुरू करण्याचा विचार सुरू होता. त्यावेळी पंढरपूरचे राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांनी सुरवातीला विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवण्याचे धोरण स्वीकारून गांभीर्याने न पाहता दुर्लक्ष केले.

सोलापूर शहरातील कोरोना जेव्हा पंढरपूरजवळ असलेल्या उपरी गावात आला, तेव्हा निर्धास्त असलेली यंत्रणा खडबडून जागी झाली. त्यानंतर येथील कोविड रुग्णालयाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्याच दरम्यान येथील जनकल्याण रुग्णालायात कोरोनाबाधित रुग्णाला उपचारासाठी आणण्यात आले होते.

त्यावेळी येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येथील रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णावर उपचार करण्यास तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित रुग्ण सोलापूरला पाठवला. यावेळी येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हातावर हात ठेवून बघ्याची भूमिका घेतली होती. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा आमदार भारत भालेक यांनी यू टर्न घेत उपजिल्हा रुग्णालयाला कोविड 19 दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. आमदार भालकेंची ही मागणी सामाज माध्यमांत येताच येथील विक्रम शिरसट आणि अक्षय गंगेकर या दोन नगरसेवकांनी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कोविड ग्रस्तांवर उपचार करण्यास विरोध केला आहे. विरोध करण्यासाठी या भागातील शेकडो नागरिक संचारबंदीचा आदेश पायदळी तुडवून एकत्र जमा झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केल्याचे एकिवात नाही. कडक कारवाईची अपेक्षा

येथील उपजिल्हाधिकारी सचिन ढोले आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सागर कवडे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून केवळ देखाव्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशीच मागणी पंढरपुरातील सर्वसामान्य नागरिकांतून केली जात आहे.

