कुत्र्याच्या पाठलागामुळे विहिरीत पडलेले हरणाचे पाडस अखेर वाचले...

पांगरी (सोलापूर): कुत्र्याने पाठलाग केल्याने विहिरीत पडलेल्या हरणाच्या पाडसाला तरुण व ग्रामस्थांनी दोरीच्या साहाय्याने बाहेर काढून जीवदान दिल्याची घटना आज (ता. 25) दुपारी चिंचोली (ता. बार्शी) परिसरात घडली. चिंचोली शिवारात पाऊस झाल्याने खरीप पेरणी शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शेतीकामात व्यस्त आहेत. आज दुपारी कुत्र्याने एक हरणाच्या पाडसाचा पाठलाग केला. यावेळी शेतीची मशागत झाल्याने शेतातून पाडसाला पळणे शक्‍य होत नव्हते. घाबरलेले पाडस जीव वाचविण्यासाठी पळत असताना विहिरीतील पाण्यात पडले.

हा प्रकार शेतात काम करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी पाहिला. मात्र विहिरीस पायऱ्या नसल्याने काढणे अवघड झाले होते. विहिरीत पडलेले पाडस पाण्यातून बाहेर निघण्यासाठी प्रयत्न करून थकले होते. यावेळी राहुल अभिमान शिंदे या तरुणाने धाडस दाखवित विहिरीत उडी घेऊन दोरीच्या साहाय्याने त्याच्या शिंगेस व अंगास बांधले. अविनाश शिंदे, लहू शिंदे, लिंबराज शिंदे, दिलीप शिंदे, सुनील शिंदे, विकास शिंदे, अभिमान शिंदे, महादेव शिंदे यांनी दोरीच्या साहाय्याने ओढून बाहेर काढून पाडसाला जंगलात सोडून दिले. विहिरीच्या बाहेर काढल्यानंतर त्यास लगेच सोडून दिले.

Web Title: The deer's paddock that fell into the well due to the dog's chase finally survived