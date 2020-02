सोलापूर : महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. केंद्रात सत्ता आहे. राज्यात सत्ता असताना आम्ही सोलापूरच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या. या विकासकामांची पोचपावती म्हणून 2022 च्या सोलापूर महापालिका निवडणूकीत भाजपला पुन्हा एकहाती सत्ता मिळेल असा विश्‍वास माजी पालकमंत्री तथा भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सोलापूर शहर भाजपचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी शांतिसागर मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी, शहराध्यक्ष निवडीचे निवडणूक अधिकारी नितीन काळे, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, महापौर श्रीकांचना यन्नम, पांडुरंग दिड्डी, महापालिका सभागृह नेते श्रीनिवास करली, शशी थोरात आदी उपस्थित होते. आमदार देशमुख म्हणाले, राज्यात ज्यांनी भाजपला फसवूण सत्ता स्थापण केली आहे. त्या सर्वांना (शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस) आगामी महापालिका निवडणूकीत सोलापूरची जनता धडा शिकवेल. भाजपला फसवूण राज्यात सत्ता स्थापन झाल्याने जनतेत नाराजी आहे. राज्यातील जनतेची नाराजी आणि केंद्र सरकारने देश हितासाठी केलेले कायदे यामुळे भाजप पुन्हा सत्तेत येईल असा विश्‍वासही आमदार देशमुख यांनी व्यक्त केला.

