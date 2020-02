कलमाडी अन्‌ पवारांचे पुणे आता भाजपचे झाले 

सोलापूर : प्रत्येक शहराचा एक वेगळा रंग असतो. सोलापूर आणि पुण्याचा रंग हा भगवा आहे. या ठिकाणी कोणी कितीही प्रयत्न केले तरीही भाजप पराभूत होऊ शकत नाही. पुणे पूर्वी सुरेश कलमाडी यांचे होते. त्यानंतर ते अजित पवार यांच्याकडे आले. अजित पवारांकडून पुणे आता भाजपकडे आले आहे. पुण्यात भाजपचे 98 नगरसेवक आहेत. पुणे ताब्यात घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुन्हा प्रयत्न करू लागले आहेत. परंतु पुणे अन्‌ सोलापूर हे भाजपकडेच राहणार असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला आहे.

सोलापूर शहर भाजपचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी आज सोलापुरातील शांतिसागर मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार विजयकुमार देशमुख, शहराध्यक्ष निवडीचे निवडणूक अधिकारी नितीन काळे, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, महापौर श्रीकांचना यन्नम, पांडुरंग दिड्डी, महापालिका सभागृह नेते श्रीनिवास करली, शशी थोरात आदी उपस्थित होते.

