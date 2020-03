कोरोना : सोलापुरातील पारंपरिक "उगादी पंडुगा'वर परिणाम

सोलापूर : येथील पूर्वभागात पूर्वापार चालत आलेल्या आंध्र प्रदेशातील प्रथा-परंपरेनुसार अनेक सण उत्साहाने साजरे केले जातात. गुढीपाडवा हा सण आंध्रातील परंपरेनुसार "उगादी पंडुगा' म्हणून येथे साजरा केला जातो. मात्र कोरोना विषाणूच्या रुद्रावतारामुळे देशावर संकट आले आहे. देवालयेच बंद ठेवण्यात आल्याने बुधवारी (ता. 25) साजरा होणाऱ्या उगादी पंडुगावर त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. हेही वाचा - मोठी बातमी ! रेल्वेला बसणार 11 हजार कोटींचा फटका "श्रीं'चे दर्शन व प्रसादाला मुकावे लागणार

कोरोनामुळे देशभरातील मोठी मंदिरे भाविकांना दर्शनासाठी बंद करण्यात आली आहेत. काही मंदिरांमध्ये रोजची पूजाअर्चा तेवढी सुरू आहे. त्याच धर्तीवर सोलापुरातील मंदिरेही बंद ठेवून पुजाऱ्यांमार्फत नित्य पूजाविधी सुरू आहेत. गुढी पाडव्यानिमित्त मंदिरांमध्ये फक्त पुरोहितांच्या उपस्थितीत "श्रीं'चा अभिषेक होणार असून, भाविकांना दर्शन व प्रसादाला मुकावे लागणार आहे. तसेच दरवर्षी पूर्व भागातील भावनाऋषी पेठेतील पंचमुखी हनुमान देवस्थानम्‌ येथे सामूहिक पच्चेडी सेवनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. हा कार्यक्रमही आता सामूहिकरीत्या न करता पुरोहितांच्या उपस्थितीत मर्यादित स्वरूपात व साधेपणाने केला जाणार आहे. "गेट टुगेदर'वर होणार नाही

या वर्षी कोरोनामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत जमावबंदीचा आदेश लागू झाला आहे. त्यामुळे मंदिरे दर्शनासाठी बंद केल्याने भाविकांना गुढी पाडव्यादिवशी अभिषेक व प्रसादापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच नागरिक नवीन वस्त्रे परिधान करून भगव्या ध्वजाचे पूजन करतात. नवीन जावई, सून, नातू व नातवंडांना साखरेचे व खोबऱ्याचे हार घालतात. मात्र या वर्षी नातेवाइकांच्या "गेट टुगेदर'वरही परिणाम होणार असल्याचे चित्र आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी पंचमुखी देवस्थानने सामूहिक पच्चडी सेवनाचा व पंचांग श्रवणाचा कार्यक्रम रद्द केला असून, पुरोहितामार्फत धार्मिक विधी होणार आहेत.

- सत्यनारायण गुर्रम, सचिव, पंचमुखी देवस्थान दाजी पेठ येथील वेंकटेश्‍वर मंदिरात दरवर्षी गुढी पाडव्याला भाविकांतर्फे अभिषेक होतात व प्रसादाचे वाटपही केले जातात. या वर्षी मात्र भाविकांशिवाय पुरोहितामार्फत धार्मिक विधी होणार आहेत.

- श्री. रापेल्ली, व्यवस्थापक, श्री वेंकटेश्‍वर देवस्थानम

