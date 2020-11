वीजेच्या तारा घासल्या अन्‌ 27 एकर उसाची झाली राख : 20 लाखांचे नुकसान 

पंढरपूर ः उसाच्या शेतातून गेलेल्या वीज वाहक तारांचे घर्षण झाल्याने कौठाळी (ता. पंढरपूर) येथे तोडणीस आलेला 27 एकर ऊस जळून खाक झाला आहे. यामध्ये येथील नऊ शेतकऱ्यांचे जवळपास 15 ते 20 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

या घटनेस महावितरणच जबाबदार असल्याचा आरोप करत नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा जनहित शेतकरी संघटनेचे सचिन अटकळे यांनी दिला आहे. येथील काही शेतकऱ्यांच्या शेतातून वीज वितरण कंपनीच्या वीज वाहक तारा गेल्या आहेत. परंतु या वीज वाहतूक तारा जुन्या आणि कुचकामी झाल्या आहेत. शिवाय त्या खाली लोंबत असल्याने घर्षण होऊन आग लागण्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेकवेळा तक्रारी करुनही वीज वितरण कंपनीने याकडे लक्ष दिले नाही. अखेर वीज वाहक तारांचे घर्षण होऊन आज ऊसाच्या फडाला आग लागली. येथील शेतकरी सुरेश वांगडे, रामचंद्र बेंदे, कोंडीबा वांगडे, भारत गोडसे, राजाराम गोडसे, सुनिता गोडसे, गोरख कारंडे, शिवाजी कारंडे या शेतकऱ्यांचा तोडणीस आलेला 27 एकर ऊस जळून खाक झाला आहे. आधीच महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे नदीकाठचे शेतकरी संकटात असतानाच पुन्हा वीज वितरण कंपनीच्या गलथान कारभाराचा फटका येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे. संपादन : अरविंद मोटे

