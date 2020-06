कोरोनामुक्तीसाठी मंगळवेढा तालुक्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिलेला लढा कौतुकास्पद

मंगळवेढा ( सोलापूर ) : कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी तालुक्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तुटपुंज्या साधन सामग्रीवर नागरिकांच्या सरंक्षणासाठी दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे , असे प्रतिपादन आमदार भारत भालके यांनी केले . आमदार भारत भालके यांच्या स्थनिक विकास निधीतून तालुक्यातील आरोग्य विभागास 25 लाखाचे अत्यावश्यक उपकरणे , पीपीई किट व इतर साहित्य देण्यात आले . कोविड १९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी अधिकारी यांना याचे वाटप करण्यात आले . यावेळी प्रांताधिकारी उदयसिंह भोसले , तहसीलदार स्वप्निल रावडे , पोलिस निरीक्षक ज्योतीराम गुंजवटे , मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील , गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण , वैद्यकीय अधिक्षक डॉ . प्रमोद शिंदे , तालुका वैद्यकिय अधिकारी डॉ . नंदकुमार शिंदे , रामचंद्र वाकडे , लतीफ तांबोळी , सुनिल डोके , भारत नागणे , प्रविण खवतोडे , सचिन शिंदे , महादेव जाधव , युवराज घुले , मुझ्झमिल काझी , संदीप बुरूकूल , संगिताताई कट्टे , रावसाहेब फटे , अशोक माने यांच्यासह डॉक्टर , सेविका , आशा वर्कर्स उपस्थित होते . आमदार भालके म्हणाले , मंगळवेढ्यातील आरोग्य विभागाच्या रिक्त पदांच्या भरती बाबतीत तात्काळ आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पाठपुरावा करून तालुक्यात रक्तपेढीची आवश्यकता असून रूग्ण तपासणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक मशीन , ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी नवीन पोस्टमार्टम रूम बांधणे करिता प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या . यावेळी बोलताना प्रांताधिकारी उदयसिंह भोसले म्हणाले , कोरोना लढाईच्या संकटात आमदार भालके यांनी अडचण पडेल त्यावेळेला सहकार्य केले असून लोकप्रतिनिधी , अधिकारी , कर्मचारी आणि जनतेचे सहकार्य यामुळे आता पर्यंत कोरोनामुक्त राहिलो आहोत .

