घाट दुर्घटना प्रकरणात ठेकेदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल 

पंढरपूरः येथील चंद्रभागा तीरावरील घाटाची भिंत कोसळून सहा जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून घाट बांधणी कामाचे ठेकेदार अशोक भागवत इंगोले, हुले ए बी आय सह कन्स्ट्रक्‍शन बीड यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. हेही वाचाः जिम, योगानंतर क्रिकेट सरावास परवानगीची प्रतिक्षा येथील चंद्रभागा नदीच्या तीरावर घाट सुशोभीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. हे काम निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारी अनेक वेळेला करण्यात आल्या होत्या. माजी नगरसेवक रमेश कांबळे यांनी उपोषण करून या कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. हेही वाचाः महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना बडतर्फ करा दरम्यान हे काम सुरू ठेवण्यात आले होते. काल दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास चंद्रभागा घाटा लगत सुमारे पंधरा ते वीस फूट उंचीची घाटाची भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कोळी बांधवांसह स्थानिक नागरिकांनी केली होती. त्याची दखल घेण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.

या फिर्यादी तसे नमूद करण्यात आले आहे की, यातील आरोपी यांनी चंद्रभागा नदी लगत कुंभार घाट पंढरपुर येथे घाट निर्मितीचा ठेका घेतला आहे. त्या कामावर यातील फिर्यादी व साक्षीदार हे देखरेख करत होते. त्यावेळी त्यांनी यातील आरोपी ठेकेदार यांना घाट भिंतीचे उंची जास्त असलेने त्यांना आवश्‍यक सुरक्षा कठडे ,दर्शक फलक बोर्ड ,रेलिंग ग्रील सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेल्या उपाययोजना करण्याबाबत व उर्वरित राहिलेले बांधकाम पूर्ण करणे बाबत लेखी व तोंडी सूचना दिल्या होत्या. परंतु तरीही त्यांनी त्यात

हलगर्जीपणा केल्यामुळे मंगेश गोपाळ अभंगराव वय 30 , गोपाळ लक्ष्मण अभंगराव वय 70, राधा गोपाळ अभंगराव वय 60 तिघे रा कुंभार घाट पंढरपूर संग्राम उमेश जगताप वय 14 रा भडीशेगाव ता.पंढरपुर, आणि अन्य दोन अनोळखी महिला यांचे अंगावर घाट बांधकामाची भराव केलेले दगडे,चुना,माती,वाळू कोसळून त्याखाली दबून त्यांचे सर्वांचे मृत्यूस व घाट बांधकामाचे नुकसानीस कारणीभूत झाले आहेत. अशा आशयाची फिर्याद जलसंपदा विभागाचे सुदीप गोपाल चमारिया (वय 20 धंदा- नोकरी राहणार-103 समृध्दी हेरिटेज जुळे सोलापूर ) यांनी दिली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. करे हे पुढील तपास करीत आहेत. संपादनः प्रकाश सनपूरकर

Web Title: Filed a case against the contractor in the Ghat accident case