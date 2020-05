कोरोना झाल्याची अफवा पसरवणे पडले महागात 

बार्शी (जि. सोलापूर) : शेंद्री (ता. बार्शी) येथील एका कुटुंबास कोरोना झाला असून त्यांना क्वारंटाइन करा, अशी अफवा पसरवणाऱ्या एकाविरुद्ध बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

महेश चव्हाण (रा. शेंद्री, ता. बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. दादाराव भोसले यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना 4 मे रोजी सकाळी अकराच्या दरम्यान घडली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तालुका पोलिस ठाण्याने लॉकडाउन परिस्थितीत बार्शी-कुर्डुवाडी रस्त्यावर शेंद्री येथे नाकाबंदी पॉइंट सुरू केला असून येथे काही पोलिस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या पोलिस कर्मचाऱ्यांची चहा, पाणी, जेवणाची व्यवस्था दादाराव भोसले यांनी केली असून पोलिसांना ते स्वतः जेवण देतात. त्यामुळे पोलिस त्यांच्या संपर्कात येत आहेत. यावरून म्हणून महेश चव्हाण याने दादाराव भोसले व त्यांच्या कुटुंबांना कोरोना झाल्याचे सरपंच व पोलिस पाटील यांना जाऊन सांगितले.

सरपंच दत्तात्रेय मदने व पोलिस पाटील उस्मान सय्यद भोसले हे भोसले यांच्या घरी गेले व चौकशी केली. तुम्हास कोरोना झाला आहे, कुटुंबासह क्वारंटाइन करावे लागेल, असे म्हणताच आम्हास कोणताही त्रास नसल्याचे भोसले यांनी सांगितले. या घटनेमुळे माझ्यासह कुटुंबाला मनःस्ताप सहन करावा लागला. चव्हाण याने चुकीची माहिती सांगून अफवा पसरवली, असे भोसले यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

