मंगळवेढ्यात मास्क न वापरणाऱ्यांना लावला एक लाख 11 हजार रुपयांचा दंड

मंगळवेढा(सोलापूर) ः मंगळवेढा परिसरात मास्क न वापरणे व विनाकारण वाहनावर फिरणाऱ्या तब्बल एक हजार 288 नागरिकांवर कारवाई केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींकडून एक लाख 11 हजार रुपयांचा दंड वसुल झाला आहे. हेही वाचाः तिसंगी सोनके तलाव उन्हाळी आवर्तणाच्या पाण्याने भरला सध्या जिल्ह्यात वाढत असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामीण पोलिसांना दिलेल्या आदेशानुसार नियमबाह्य वागणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई केली जात आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ.मनोज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे. हेही वाचाः लॉकडाउनच्या भीतीने नागरिकांनी बाजारात केली किराणा खरेदीसाठी गर्दी कोरोना संकटात छोटे मोठे व्यवसाय बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असणारे बेरोजगार झाले. काही लोकांनी वाळू व दारू विक्री व्यवसायाकडे लक्ष वळवले. कालावधीत चढ्या दराने विक्री करताना कमी पैशात जादा पैसे मिळत असल्याने यात सहभाग घेतला. पण पोलीसांच्या कटाक्ष नजरेतून सुटले नाहीत. त्यांच्यावर पोलिसांनी कडक कारवाई केली.

त्यानंतर आता पोलिसांनी शहरांमध्ये मास्क न घालता फिरणे, ट्रिपल सीट फिरणे, डबल सीट व वाहतुकीचे नियम मोडणे अशा प्रकारची कृती करणाऱ्यावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

त्यासाठी सहा जुलै ते दहा जुलैच्या कालावधीत मास्क न लावल्याबद्दल एकूण एक हजार 113 केसेस केल्या असून त्यांच्याकडून 1 लाख 11 हजार 300 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. दुचाकीवर डबल सीट फिरणाऱ्यांवर 59 केसेस करून 29 हजार 500 रुपये दंड लावण्यात आला. दुचाकीवर ट्रिपल सीट फीरणाऱ्यांवर चार केसेस झालय. त्यांच्याकडून 3000 रुपये दंड घेण्यात आला.

चारचाकी चालकांवर 17 केसेस करण्यात आल्या. त्यांना आठ 500 रुपये दंड लावण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याबद्दल 05 केसेस झाल्या. एमव्ही कायदा अंतर्गत 90 केसेस करुन एकूण 22 हजार 200 रुपये दंड लावण्यात आला. या प्रमाणे आतायपर्यत 1 हजार 288 केसेस मध्ये एक लाख 75500 रुपये दंडाची वसुली केली गेली. पोलीस खात्यात अपुरे मनुष्यबळावर देखील ही कारवाई करण्याची वेळ आली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी दत्तात्रय पाटील व पोलीस निरीक्षक ज्योतिराम गुंजवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि अमोल बामणे, पो.उपनिरीक्षक सचिन खटके, दत्तात्रय पुजारी, भगवान बुरसे यांच्यासह होमगार्ड व पोलीस कर्मचारी कारवाईत सहभागी झाले. कारवाई अधिक प्रमाणात होईल

जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कोरोनाचा प्रतिबंधासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या व उपायोजनाचा वापर करणे आवश्‍यक असताना सध्या सुशिक्षित वर्गाकडून या नियमाचे पालन होत नसल्यामुळे कारवाई करावी लागत आहे आणि ही कारवाईची मोहीम यापुढील काळात आणखी तीव्र केली जाईल

- ज्योतिराम गुंजवटे,पोलीस निरीक्षक मंगळवेढा.

संपादनः प्रकाश सनपूरकर

