कासेगावजवळ भीषण अपघात ! कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथील चार जण ठार 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूरला श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी दर्शनासाठी येणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथील भाविकांच्या बोलेरो गाडीला अपघात झाला. या अपघातात दोन महिला, एक पुरुष आणि एक लहान मुलगा अशा चौघांचा जागीच मृत्यू झाला; तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात आज (शुक्रवारी) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कासेगाव परिसरात (सातवा मैल) घडला. जखमींना येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किरण अवचर घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. याबाबतची माहिती अशी की, चंदगड (कोल्हापूर) येथील 16 भाविक बोलेरो गाडीतून विठ्ठल - रुक्‍मिणी दर्शनासाठी पंढरपूरला येत होते. पंढरपूर अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असतानाच कासेगावजवळ रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून बोलेरो गाडीने जोरदार धडक दिली. अपघात इतका जोरदार होता, की बोलेरोचा चेंदामेंदा झाला.

मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल महाराष्ट्र

