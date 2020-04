पंतप्रधान सहायता निधीस योगदान देत शुभविवाह

सोलापूर : कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती सोशल डीस्टांसिंग ठेऊन पी.एम केअर मदत निधी देऊन सोलापुरात माळगे व बनाळे यांचा विवाह सोलापुरात स्वगृहीच मोठ्या आनंदात पार पडला. हेही वाचा : विद्यार्थ्यांच्या दुष्टीने महत्वाची बातमी साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक शुभमुहूर्त म्हणून अक्षय तृतीयाच्या शुभमुहूर्तावर सोलापुरातील श्रीकांत उमाकांत माळगे व लातूर येथील स्नेहल उमाकांत बनाळे यांचा शुभविवाह सोलापुरात आयोजित केला होता. याप्रसंगी सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर महास्वामी यांच्या उपस्थितीत विवाह पार पडला.कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती विवाहास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दरम्यान या कठीण प्रसंगात, आहे त्या साधनांमध्ये अगदी स्वगृही हा विवाह सोहळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.अगदी कमी कालावधीत निर्णय झाल्याने सोलापूर पोलीस आयुक्तांची परवानगी घेत, मास्क बांधून, सोशल डीस्टांसिंग ठेऊन कोरोना महामारी संदर्भात नियमांचे पालन करून विवाह पार पडला. विशेषतः याप्रसंगी नवदांपत्त्यांनी या शुभप्रसंगी पंतप्रधान मदत निधीस (पी.एम केअर मदत निधी) योगदान देत हा क्षण अविस्मरणीय बनविला. लातूर येथील वधू चे माता पिता उमाकांत बनाळे यांनी मोठ्या उदारमनाने या विवाहास सहमती दर्शविल्याने विवाह होणे शक्‍य झाले. याप्रसंगी वधू वर यांच्याकडील मोजके मान्यवर उपस्थित होते.

