पालकमंत्री भरणे यांच्या नेतृत्वाचा लागणार पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत कस !

मंगळवेढा (सोलापूर) : पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये उमेदवारीवरून झालेली धुसफूस शांत करण्यासाठी व मतदार संघातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील हे पंढरपूर दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी प्रत्येकी दहा कार्यकर्त्यांना एका स्वतंत्र खोलीत बोलावून त्यांची मते जाणून घेतली. त्यामध्ये काही कार्यकर्त्यांची 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत कमी मते पडल्यावरून कानउघाडणी देखील केली आहे. त्यानंतर उपस्थित मतदारांसमोर व कार्यकर्त्यांसमोर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे या मतदारसंघाची जबाबदारी दिली. मंत्रालयातील एक- दोन बैठका वगळता त्यांना या निवडणुकीत लक्ष घालण्यास सांगितले. प्रचाराच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व मी स्वतः सहभाग घेणार असल्याचेही त्यांनी सुतोवाच केले. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर जबाबदारी सोपविली असल्याने त्यांचा या निवडणुकीत कस लागणार आहे. नुकतीच पंढरपूर शहरातील एका निवासस्थानी धनगर समाजाची पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मतदारसंघात धनगर समाज निर्णायक असताना देखील धनगर समाजातील बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी समाजाच्या अधोगतीस राष्ट्रवादी जबाबदार असल्याचा आरोप केला. सांगोल्याचे शेकापचे उमेदवार अनिकेत देशमुख यांचा पराभव हा देखील राष्ट्रवादीने आघाडीचा धर्म मोडल्याने झाला, तर तालुका व जिल्हा राष्ट्रवादीच्या कार्यकारणीत धनगर समाजाला अपेक्षित स्थान मिळत नसल्याची तक्रार पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली. या बैठकीत पालकमंत्री म्हणाले, दिवंगत आमदार भारत भालके यांच्याविषयी मतदारसंघात सहानुभूती आहे. त्यामुळे समाजातील कार्यकर्त्यांनी कोणीतरी सांगतंय म्हणून भडकू नये. परिस्थिती बघून निर्णय घ्यावा. मागील सरकारच्या काळात शेळी-मेंढी पालन महामंडळाला निधीची तरतूद केली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मी स्वतः यात लक्ष घातले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 100 कोटींची तरतूद केली. तुमच्या मागण्या काय आहेत त्या सांगा, मी त्या मागण्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतो. परंतु, कुणीतरी काय सांगतंय याचा मनात राग घेऊन काहीतरी करायचा उद्योग करू नका, अशा सूचना देऊन, समाजातील कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या भाषणावरून ही जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेत हालचाली सुरू केल्या. या मतदारसंघात धनगर समाजाचे मतदार हे जास्त असल्यामुळे या समाजाची मते निर्णायक असून ती मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याच्या दृष्टीने दुरंगी लढत झाल्यास भाजपकडून आमदार झालेले गोपीचंद पडळकर व पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार, हे मात्र यानिमित्ताने निश्‍चित झाले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

