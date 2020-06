पालकमंत्री भरणे उद्या करणार पंढरपूर, सोलापूर, अक्कलकोटचा दौरा 

सोलापूर : राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे उद्या (शुक्रवारी) सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. पंढरपूर, सोलापूर शहर, अक्कलकोट या ठिकाणी प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक ते घेणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा ते आढावा घेणार आहेत. सकाळी 11.30 वाजता पंढरपूर येथील शासकीय विश्रामगृहात ते बैठक घेणार आहेत. दुपारी पावणे एक वाजता सोलापुरातील सात रस्ता येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांचे आगमन होणार आहे. त्यानंतर दुपारी तीन वाजता सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते आढावा बैठक घेणार आहेत. दुपारी 4 वाजता पालकमंत्री भरणे अक्कलकोटकडे रवाना होणार आहेत. अक्कलकोट पंचायत समितीच्या सभागृहात सायंकाळी 5 वाजता आढावा बैठक घेणार आहेत. सायंकाळी 6 वाजता अक्कलकोट येथून ते इंदापूरकडे रवाना होणार आहेत. सोलापूर शहरात कोरोनाने थैमान घातले असताना आता ग्रामीण भागातही चिंता वाढू लागली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील कुंभारी येथील नवीन विडी घरकुल, अक्कलकोट शहर व ग्रामीण, बार्शी शहर व ग्रामीण हे तीन भाग कोरोनाचे नवीन हॉटस्पॉट झाले आहेत. या ठिकाणी कोरोना बाधितांची वाढत असलेली संख्या सर्वांचीच चिंता वाढवू लागली आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्यासह सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे.

Web Title: The Guardian Minister will fill it tomorrow Visit to Pandharpur, Solapur, Akkalkot